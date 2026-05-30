Chakan Onion Price Row: कांदा दरप्रश्नी चाकण बैठक की राजकीय आखाडा? शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांत वाद

चाकण : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात आज कांदा प्रश्नी शेतकरी व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला खेडचे आमदार बाबाजी काळे, देवदत्त निकम, शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर बांगर, सुभाष पवळे, गजानन गांडेकर, खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे, हिरामण सातकर, खेड पंचायत समितीच्या सभापती विद्या मोहिते, राजमाला बुट्टे पाटील, बाळासाहेब लिंभोरे, बाळासाहेब गायकवाड, रामदास धनवटे, सयाजी मोहिते, महेंद्र गोरे, शिवाजी वर्पे, लक्ष्मण जाधव आदी महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. कांद्याला सरकारने किमान २४ रुपये हमीभाव द्यावा, निर्यात खुली करावी अशा मागण्या करत सरकारचा निषेध केला.कांद्याला हमी भाव मिळालाच पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांची व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची होती. यावेळी खेड तालुक्यातील शेतकरी संघटनेचे नेते सुभाष पवळे भाषण करत होते. त्यांनी काही राजकीय नेत्यांचा उल्लेख भाषणात केला त्यावेळेस शेतकरी संघटनेचे नेते प्रभाकर बांगर उठले आणि त्यांनी सुभाष पवळे यांचे भाषण थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शाब्दिक चकमक झाली वादविवाद झाले. .खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती विजय शिंदे हे वादवादी थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते .त्यानंतर पोलीस आले आणि पोलिसांनी वादविवाद शमविला त्यामुळे ही बैठक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होती की शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचा राजकीय आखाडा होता याबाबत प्रश्न उपस्थित राहिले. यावेळी खेडचे आमदार बाबाजी काळे तसेच आंबेगाव तालुक्यातील नेते देवदत्त निकम उपस्थित होते त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी बैठकीत नेमकं चाललय काय हा प्रश्न शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला.