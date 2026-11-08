Onion Prices: कांदा उत्पादक खूश;चाकणमध्ये व्यापाऱ्यांकडूनही समाधान व्यक्त; प्रतिकिलोस मिळाले ४४ रुपये

चाकण, : दिवाळीत चाकणच्या बाजारामध्ये कांद्याच्या बाजारभावात वाढ झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. कांद्याचा भाव प्रतिकिलो ४४ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ग्राहकांकडून थोडी चिंता तर शेतकरी, व्यापारी समाधान व्यक्त करत आहेत. खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील बाजारात शनिवारी (ता. ७) जुन्या कांद्याची आवक ९०० क्विंटल झाली. या कांद्याला प्रतवारीनुसार किमान ३७ तसेच ४४ रुपये प्रतिकिलो कमाल बाजारभाव मिळाला..दिवाळी सणाच्या काळात फळे, भाजीपाला, किराणा साहित्याच्या व इतर खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत असतानाच कांद्याच्या वाढलेल्या भावांनी गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. दिवाळीच्या फराळासाठी तसेच रोजच्या स्वयंपाकासाठी कांद्याला मोठी मागणी असते. पोहे, भाजी, मसालेदार पदार्थ, विविध खाद्यपदार्थांमध्ये कांद्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात कांद्याची मागणी वाढलेली दिसून येत आहे. मात्र, बाजारातील भाववाढीमुळे ग्राहकांना कांदा खरेदी करताना विचार करावा लागत आहे..चाकणच्या बाजारात कोकण, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व इतर भागातूनही घाऊक, किरकोळ विक्रेते कांदा खरेदीसाठी येत आहेत. घाऊक भावाने कांदा खरेदीसाठी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, चेन्नई या शहरांतील व्यापारी चाकण बाजारात असतात, त्यांची खरेदी मोठी असते. इतर भाजीपाल्याबरोबरच कांद्याचे भावही वाढल्याने सर्वसामान्यांना घरखर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे..आगामी काळात आवक वाढल्यास भाव कमी होतील अशी अपेक्षा ग्राहक व्यक्त करत आहेत. एकीकडे दिवाळीचा आनंद आणि दुसरीकडे महागाईचा फटका, अशा दुहेरी परिस्थितीत नागरिकांना सण साजरा करावा लागत आहे. दिवाळीत कांद्याची भाववाढ सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..अजून भाव वाढण्याची शक्यताखेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक राक्षे, सचिव बाळासाहेब धंद्रे यांनी सांगितले की, कांद्याची आवक अगदी ९०० क्विंटलवर कमी आल्याने कांद्याचे भाव वाढले आहेत. यंदा दुष्काळाची परिस्थिती असल्यामुळे नवीन कांद्याची लागवडही कमी आहे. यंदा कांद्याचे कमी उत्पादन होईल, त्यामुळे अजून भाव वाढण्याची शक्यता आहे..चाकणच्याच कांद्याची निर्यातीसाठी खरेदीचाकणचा कांदा निर्यातक्षम व टिकाऊनिर्यातदार कंपन्या, व्यापाऱ्यांकडून निर्यातीसाठी चाकणमधील कांद्याचीच खरेदीबाजारभाव वाढीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्धचाकणमधून दिल्ली, उत्तर प्रदेशकडे कांद्याची वाहतूकनिर्यातदार कंपन्या, व्यापारी येथे चाकणमध्ये ठाण मांडून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.