पुणे

Onion Prices: कांदा उत्पादक खूश;चाकणमध्ये व्यापाऱ्यांकडूनही समाधान व्यक्त; प्रतिकिलोस मिळाले ४४ रुपये

Chakan Onion Prices : दिवाळीच्या काळात चाकण बाजारात कांद्याचे भाव प्रतिकिलो ४४ रुपयांवर पोहोचले आहेत. कमी आवक आणि नवीन कांद्याच्या घटलेल्या लागवडीमुळे दर आणखी वाढण्याची शक्यता असून, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
Rising onion prices in Chakan market bring relief to farmers but increase household expenses for consumers.

Rising onion prices in Chakan market bring relief to farmers but increase household expenses for consumers.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण, : दिवाळीत चाकणच्या बाजारामध्ये कांद्याच्या बाजारभावात वाढ झाल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला फटका बसत आहे. कांद्याचा भाव प्रतिकिलो ४४ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ग्राहकांकडून थोडी चिंता तर शेतकरी, व्यापारी समाधान व्यक्त करत आहेत.

खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील बाजारात शनिवारी (ता. ७) जुन्या कांद्याची आवक ९०० क्विंटल झाली. या कांद्याला प्रतवारीनुसार किमान ३७ तसेच ४४ रुपये प्रतिकिलो कमाल बाजारभाव मिळाला.

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