चाकणमध्ये टोईंग कारवाईला लागणार ब्रेक
चाकण, ता. २७ : चाकण शहरातील ''पी-१'' व ''पी-२'' पार्किंगसह दुचाकीवरील टोईंग व्हॅनची दंडात्मक कारवाई थांबविण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यामुळे नागरिक, व्यापारी आणि कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शहरात पुरेशी पार्किंग सुविधा उपलब्ध नसताना वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा मनीषा गोरे, गटनेते नितीन गोरे आणि विरोधी पक्षनेते प्रकाश भुजबळ यांनी हा विषय सभेत मांडला. शिवसेनेचे गटनेते नितीन गोरे म्हणाले की, "शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर होईपर्यंत आणि हक्काची पार्किंग सुविधा मिळेपर्यंत पोलिसांनी ही कारवाई थांबवणे गरजेचे आहे." या ठरावाचे पत्र पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाला पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
अतिक्रमणांचा प्रश्न कायम
नगरपरिषदेने ठराव मंजूर केला असला तरी, शहरातील अरुंद रस्ते आणि वाढती अतिक्रमणे यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी पदपथ आणि रस्ते व्यावसायिकांनी व्यापल्याने रुग्णवाहिकांनाही अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे केवळ कारवाई बंद करून चालणार नाही, तर प्रशासनाने अतिक्रमणे हटवून रस्ते मोकळे करावेत, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे. आता पोलिस आयुक्तालय या ठरावावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
