पुणे

चक्री भोपळ्याची चाकणला आवक

चाकण, ता. १७ ः चाकण (ता. खेड) येथील महात्मा फुले बाजारात जळगाव जिल्ह्यातून चक्री भोपळ्याची सुमारे १० टन आवक झाली. अनुकूल हवामानामुळे उत्पादन वाढले असले तरी, प्रति किलो २० रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खत आणि औषधांच्या वाढत्या किमतींमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र, आधुनिक सिंचन पद्धतीमुळे यंदा पीक चांगले आले असून, खर्च जेमतेम भरून निघत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बाजारातील मागणी पाहता आगामी काळात आवक आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

