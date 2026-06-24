चाकण अपर तहसीलदार कार्यालयाला अखेर मंजुरी

चाकण, ता.२४: चाकण अपर तहसीलदार कार्यालयाला शासनाने अखेर मंजुरी दिलेली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसांची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना व हरकती मागवून त्याबाबतचा अहवाल शासनास देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार खेडचे प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांनी जाहीर सूचना प्रसिद्ध केलेली आहे.
नव्याने सुरू होणाऱ्या चाकण अपर तहसीलदार कार्यालयात चाकण, आळंदी, पिंपळगाव तर्फे खेड, करंजविहिरे या महसूल मंडळांचा समावेश होणार आहे. तालुक्यात एकूण ११ महसूल मंडळ आहेत त्यामध्ये राजगुरुनगर या तहसीलदार कार्यालयात राजगुरुनगर, वेताळे, कडूस, कनेरसर, पाईट,वाडा, कुडे बुद्रुक या मंडळांचा समावेश आहे. या जाहीर सूचनेबाबत हरकती व तक्रारी उपविभाग कार्यालयात आठ जुलैपर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी केले आहे.
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