पुणे

चाकणमध्ये टोइंग व्हॅन कारवाईला स्थगिती

चाकण, ता. २० : शहरातील पी-१, पी-२ पार्किंग क्षेत्रात सुरू असलेल्या टोइंग व्हॅनच्या कारवाईला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
चाकणमध्ये स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था नसताना टोइंग कारवाई सुरू असल्याने कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांमध्ये तीव्र संताप होता. दंडात्मक कारवाई आणि संवादाच्या अभावामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर चाकण नगरपरिषदेचे गटनेते नितीन गोरे यांनी हा प्रश्न लावून धरला. त्यांनी स्थानिक प्रशासन आणि वाहतूक विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
गोरे यांनी या समस्येबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहिती दिली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून उपमुख्यमंत्र्यांनी पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांना तातडीने फोन करून कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ही स्थगिती लागू करण्यात आली आहे.

‘‘शहरात स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नसताना अशा प्रकारे टोइंग कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. नागरिकांच्या हितासाठी ही स्थगिती मिळवणे आवश्यक होते.’’
नितीन गोरे, गटनेते, चाकण नगरपरिषद.

