Chakan Traffic Jam: चाकण परिसरात वाहनांच्या रांगा ;दिवाळीनिमित्त गावी जाण्याची ओढ; नाशिक महामार्ग ठप्प

चाकण, : दिवाळी सणासाठी औद्योगिक वसाहतीतील कामगार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने गावी निघाल्याने चाकण परिसरातील प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावर तसेच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्याने प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..चाकण औद्योगिक वसाहतीत काम करणारे हजारो कामगार सुट्ट्या आणि बोनस मिळाल्यानंतर कुटुंबासह आपल्या मूळ गावी निघाले आहेत. खासगी वाहने, बस, मालवाहू ट्रक आणि दुचाकी एकाच वेळी रस्त्यावर आल्याने वाहतुकीचा प्रचंड ताण वाढला आहे. खराबवाडी, खालुंब्रे, महाळुंगे परिसरात परिस्थिती बिकट असून, एक किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी दोन ते तीन तास लागत आहेत.यामुळे लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत. दरवर्षी होणाऱ्या या समस्येवर प्रशासन कायमस्वरूपी तोडगा का काढत नाही, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. वाहतूक कोंडीमुळे दिवाळीच्या आनंदावर विरजण पडत असून, हा प्रवास जीवघेणा ठरत असल्याची भावना प्रवाशांनी व्यक्त केली..तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील शिक्रापूर बाजूने येणारी अवजड वाहने दिवाळीच्या सात दिवसांत सकाळी ७ ते ११ आणि सायंकाळी ४ ते ९ या वेळेत पूर्णपणे बंद ठेवली आहेत. नागरिक मोठ्या प्रमाणात गावी जात असल्याने वाहनांची संख्या वाढली आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे.- विक्रांत देशमुख, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड वाहतूक विभाग.उपाययोजनांची गरजप्रमुख चौकांमध्ये अतिरिक्त वाहतूक पोलिस तैनात करावेत.कंटेनर, ट्रेलरसारख्या अवजड वाहनांवर दिवसा कडकनिर्बंध घालावेत.प्रवासासाठी पर्यायी मार्गांचीव्यवस्था करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.