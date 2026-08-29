Chakan Traffic Jam: चाकणमध्ये वाहतुकीचा बोजवारा; माणिक चौकात बेकायदा पार्किंग, रस्त्यावर बाजार, नागरिक त्रस्त

चाकण: चाकण-शिक्रापूर मार्गावर माणिक चौकात बेकायदा पार्किंग आणि रस्त्यावरील बाजाराने अक्षरशः कहर केला आहे. या अतिक्रमणामुळे होणाऱ्या भीषण वाहतूक कोंडीने नागरिक, कामगार आणि विद्यार्थी दररोज नरकयातना भोगत आहेत. संबंधित यंत्रणांच्या सोईस्कर दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..चाकण औद्योगिक वसाहतीमुळे नेहमीच गजबजलेल्या चाकण-शिक्रापूर मार्गावर बेशिस्त वाहनचालकांनी आणि अनधिकृत विक्रेत्यांनी उच्छाद मांडला आहे. विशेषतः दर गुरुवारी आणि रविवारी जुन्या पुणे-नाशिक महामार्गाला जोडणाऱ्या या रस्त्यावर भरणारा आठवडी बाजार थेट वाहतुकीला अडथळा ठरत आहे. खरेदीसाठी येणारे ग्राहक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. त्यातच दुकानदार मालवाहू वाहने रस्त्यातच उभी करून माल चढ-उतार करत असल्याने वाहतुकीसाठी जागाच शिल्लक राहत नाही..CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल .बेशिस्त चालकांमुळे पाच किमीची कोंडीचाकण-शिक्रापूर मार्गावरील शेलपिंपळगाव पुलाजवळ शुक्रवारी वाहतुकीचा अक्षरशः बोजवारा उडाला. अरुंद रस्ता, बेशिस्त चालक आणि अवजड वाहनांच्या गर्दीमुळे तब्बल पाच किलोमीटरच्या रांगा लागल्या. प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हजारो प्रवासी आणि कामगारतासन्तास खोळंबून राहिले, त्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. .चाकण आणि शिक्रापूर औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा प्रमुख मार्ग असलेल्या शेलपिंपळगाव परिसरात शुक्रवारी वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. सकाळपासूनच भीमा नदीवरील पुलाजवळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, ज्या रासे आणि भोसे गावांपर्यंत पोहोचल्या. हा मार्ग औद्योगिक वाहतुकीचा कणा असूनही, रस्त्याची क्षमता वाढवण्याकडे संबंधित यंत्रणांनी सातत्याने कानाडोळा केला आहे..Petrol-Diesel Price: CNG महागल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचेही नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात आजचे नवे दर पाहा.समस्येची प्रमुख कारणे व मागण्याशेलपिंपळगाव पूल आणि वडगाव फाटा चौकाची अपुरी रुंदी.नियम धाब्यावर बसवून चुकीच्या दिशेने वाहने चालवणारे चालक.वाहतुकीच्या तुलनेत वाहतूक पोलिसांची अपुरी संख्या.रस्त्याच्या कडेला झालेले आणि दिवसेंदिवस वाढणारे अतिक्रमण.रस्त्याचे आणि चौकाचे तातडीने रुंदीकरण करून बेशिस्त चालकांवर कठोर कारवाई करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.