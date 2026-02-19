पुणे

Chakan Crime : चाकण परिसराला अल्पवयीन गुन्हेगारीचा विळखा; पाच वर्षांत १२ खून

चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत या मुलांकडून १२ खून झाल्याची माहिती आली समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
चाकण - चाकण औद्योगिक पट्ट्यात अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत या मुलांकडून १२ खून झाल्याची माहिती समोर आली आहे. समाजमाध्यमांचे आकर्षण आणि पालकांच्या दुर्लक्षामुळे १४ ते १८ वयोगटातील मुले गंभीर गुन्ह्यांकडे वळत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

