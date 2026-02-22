चाकणला पन्नास टन बटाट्याची आवक
चाकण, ता.२२ : येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले बाजार आवारात रविवारी (ता. २२) ५० टन मध्यप्रदेशातून बटाट्याची आवक झाली. स्थानिक नव्याने काढणी केलेल्या ३० टन बटाट्याची आवक झाली. नागपूरहून हिरव्या मिरच्यांची सुमारे ३० टन आवक झाली.
बाजारात राजस्थानातून गाजराची सुमारे वीस टन आवक झाली. गाजराला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला पंचवीस रुपये भाव मिळाला. मध्यप्रदेशातून हिरव्या वाटाण्याची सुमारे वीस टन आवक झाली. हिरव्या वाटाण्याला घाऊक बाजारात प्रतिकिलोला पंचवीस ते तीस रुपये बाजारभाव मिळाला. गुजरात राज्यातून तसेच नागपुरातून हिरव्या काळ्या व पिवळ्या मिरचीची मिळून सुमारे तीस टन आवक झाली. मध्यप्रदेशातील इंदोर बटाट्याला तसेच स्थानिक नव्या बटाट्याला प्रति किलोला अगदी तेरा, चौदा रुपये भाव मिळाला.
कांद्याचे बाजारभाव स्थिर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. गवार, हिरवा वाटाणा, राजमा वालाच्या शेंगा, हिरवी मिरची, वालवर, वांगी, भेंडी यांचे बाजारभाव किरकोळ बाजारात प्रतिकिलोला वाढले आहेत.
नाशिक, सातारा, अहिल्यानगर जिल्ह्यातून टोमॅटोची सुमारे तीस टन आवक झाली. टोमॅटोला ३० ते ४० रुपये प्रतिकिलोला घाऊक बाजारात मिळाला. बटाट्याला बाजारात प्रति किलोला चौदा रुपये बाजारभाव मिळाला. कांद्याची सुमारे नऊ हजार क्विंटल आवक झाली. दरम्यान, जुन्या कांद्याची आवक अजिबात होत नाही.
फळभाज्यांचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे (प्रति किलोचे भाव) : टोमॅटो : ३०-४०, कारली : ३०-३५, दोडका : ४०-५०, भेंडी :३०-३५, गवार : १००, कोबी : १२, फ्लॉवर : १५, वांगी : ३०, हिरवी मिरची : १००, दुधी भोपळा : ३०, शेवगा : १२०, ढोबळी मिरची : ३५, चवळी : ३०, हिरवा वाटाणा : २५-३०.
दोन लाखावर जुड्यांची आवक
कोथिंबीर, मेथी, शेपू, पालक च्या सुमारे दोन लाखावर जुड्यांची आवक झाली. मेथीच्या व कोथिंबिरीच्या एका जुडीला १० रुपये बाजारभाव मिळाला. शेपू, पालकच्या एका जुडीला १० रुपये बाजारभाव मिळाला.
