पुणे

चाकणमध्ये कचरा व्यवस्थापनासाठी जागा निश्चित

चाकणमध्ये कचरा व्यवस्थापनासाठी जागा निश्चित
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पिंपरी, ता. २० : चाकण औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) कचरा प्रक्रिया प्रकल्‍पासाठी पॉइंट क्रमांक ४ येथे ‘ईएसआर’जवळ ३६.५ एकर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी ३० वर्षांचे नियोजन करून प्रकल्‍प सुरू केला जाणार आहे. पहिल्‍या टप्‍प्‍यात चाकण, राजगुरुनगर या नगर परिषदांसह १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही प्रकल्पाचा फायदा होईल.

चाकण परिसरात गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित घनकचरा व्यवस्थापनाचा हा निर्णय घेण्‍यात आला. ‘पीएमआरडीए’च्या आकुर्डी येथील मुख्यालयात आमदार बाबाजी काळे, सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. जिल्‍हाधिकारी जितेंद्र डुडी व ‘पीएमआरडीए’ आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी माहिती दिली. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५० ग्रॅम कचरा निर्मितीचा दर गृहीत धरून प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे. ग्रामपंचायतींना निश्चित ‘टिपिंग फी’ अर्थात कचरा टाकण्याच्या किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या जागेवर कचरा उतरवून दिल्याबद्दल किंवा विल्हेवाटीसाठी प्रति टन आकारले जाणारे शुल्क द्यावे लागणार आहे.

कचऱ्याचे शंभर टक्‍के वर्गीकरण
या प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया केंद्रापासून १९ शहरे, गावे २० किलोमीटर अंतरात आहेत. त्यापैकी बहुतांश ठिकाणे तीन ते १८ किलोमीटर अंतरात आहेत. त्यामुळे कचऱ्याची वाहतूक सुलभ होणार आहे. कचरा संकलित करून त्याचे शंभर टक्के वर्गीकरण आणि तो मध्यवर्ती प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असेल.

कचरा वाहतुकीसाठी ‘सीएसआर’ निधीतून वाहने उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. काही ग्रामपंचायतींना कचरा वाहने खरेदी शक्य नाही, त्यांना प्रशासनाकडून सहकार्य केले जाईल.
- जितेंद्र डुडी, जिल्‍हाधिकारी, पुणे

असे आहे नियोजन
चाकण परिसरात सध्‍या १७ गावांच्या परिसरात एक लाख ४९ हजार लोकसंख्‍येचा विचार करता १३५ ‘टीपीडी’ (टन प्रति दिवस) प्रकल्‍प राबविण्‍यात येईल. त्‍यानंतर वाढत्या लोकसंख्‍येचा विचार करता या प्रकल्‍पाची क्षमता वाढवली जाणार आहे. आगामी ३० वर्षांनंतर ती क्षमता २८५ ‘टीपीडी’ असेल.

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