पुणे

Chakan Waste Project : चाकणसह परिसरातील १९ गावांचा कचरा प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने; प्रकल्पासाठी एमआयडीसीची नऊ एकर जागा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित होणार

Chakan Waste Processing Project Gets a Boost as Nine Acres to Be Transferred to PMRDA : चाकण औद्योगिक वसाहतीसह परिसरातील १९ गावांच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी एमआयडीसीची नऊ एकर जागा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून संचालनासाठी निविदाही काढण्यात आली आहे.
Chakan Waste Processing Project

Chakan Waste Processing Project

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीसह परिसरातील १९ गावांच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नासाठी प्रस्तावित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्‍प्‍यात आहे. तसेच प्रकल्पाच्या संचालन आणि देखभालीसाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याकरिता निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

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