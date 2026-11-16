Chakan Waste Project : चाकणसह परिसरातील १९ गावांचा कचरा प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने; प्रकल्पासाठी एमआयडीसीची नऊ एकर जागा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित होणार

चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीसह परिसरातील १९ गावांच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नासाठी प्रस्तावित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच प्रकल्पाच्या संचालन आणि देखभालीसाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याकरिता निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..चाकण एमआयडीसी क्षेत्रातील पॉइंट क्रमांक चार, एस ०५ या ठिकाणी अंदाजे ३६ एकर जागा यासाठी पहाणी केली आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या जागेवर पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चाकणसह परिसरातील १९ गावांमधील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. या गावांपैकी बहुतांश गावे प्रकल्पापासून सुमारे २० किलोमीटरच्या अंतरात असल्याने कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे नियोजन करणे सुलभ होणार आहे. दरम्यान, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रकल्पाचा आढावा घेतला..परिसरातील पुढील ३० वर्षांतील लोकसंख्यावाढ लक्षात घेऊन प्रकल्पाची क्षमता निश्चित केली जात आहे. त्यासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५० ग्रॅम कचरा निर्मितीचा दर गृहीत धरण्यात आला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींना कचरा प्रक्रीयेसाठी प्रतिटन लागणारे शुल्क (टिपिंग फी) अदा करावे लागणार आहे.सध्या सुमारे तीन लाख ४५ हजार ५४८ लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार पहिल्या टप्प्यात १३५ टीपीडी क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर लोकसंख्यावाढ आणि कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन १९५ आणि पुढे २८५ टीपीडीपर्यंत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. २०२८ ते २०५८ या कालावधीचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे..प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात येत आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली आहे. त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू असून, चाकणमधील हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - अनिता कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पीएमआरडीएप्रकल्पाच्या जागेसंदर्भात काही सुधारणा आवश्यक होत्या. त्यानुसार दुरुस्ती करून सुधारित प्रस्ताव पुन्हा मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल. - नितीन गवळी, विभागीय अधिकारी, एमआयडीसी.असे आहे नियोजनचाकण एमआयडीसी परिसरात नऊ एकर जागा प्रस्तावितपहिल्या टप्प्यात १३५ टीपीडी क्षमतेची उभारणीपुढील टप्प्यांत क्षमता १९५ आणि २८५ टन प्रतिदिनपर्यंत वाढविणारघनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाटीसाठी स्वयंचलित मॉड्युलर कॉम्पॅक्ट सुविधा२०२८ ते २०५८ या ३० वर्षांच्या कालावधीचा विचार करून नियोजनया गावांना होणार फायदाराजगुरुनगर, कुरुळी, चिंबळी, चाकण, निघोजे, आंबेठाण, सावरदरी, वराळे, मोई, वासुली, भांबोली, बिरदवडी, म्हाळुंगे, खालुंब्रे, कडाचीवाडी, खराबवाडी, शिंदे, नाणेकरवाडी आणि मेदनकरवाडी या गावांमधील कचऱ्याचे व्यवस्थापन या प्रकल्पाद्वारे केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.