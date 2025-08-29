पुणे

Chakan Traffic : चाकणसह परिसरातील अतिक्रमणे हटवा, वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आवाहन; ‘पीएमआरडीए’कडून उपाययोजना

PMRDA Action : चाकण व परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली असून, संबंधितांना स्वतःहून बांधकाम काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुणे : चाकणसह परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी या भागातील अतिक्रमणांचा सर्व्हे करण्यात येत असून, संबंधितांनी अनधिकृत बांधकामे अथवा अतिक्रमणे तातडीने काढून घ्यावेत, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिला आहे.

