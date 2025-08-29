Chakan Traffic : चाकणसह परिसरातील अतिक्रमणे हटवा, वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आवाहन; ‘पीएमआरडीए’कडून उपाययोजना

पुणे : चाकणसह परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी या भागातील अतिक्रमणांचा सर्व्हे करण्यात येत असून, संबंधितांनी अनधिकृत बांधकामे अथवा अतिक्रमणे तातडीने काढून घ्यावेत, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिला आहे. .वाढत्या अतिक्रमणामुळे चाकण एमआयडीसीसह परिसरात वाहतूक कोंडी होत असल्याने वाहनधारक व नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’च्या अनधिकृत बांधकाम व निर्मूलन विभागाच्या माध्यमातून या भागातील प्रस्तावित रस्ता रुंदीनुसार जागेवर मार्किंग करण्यात येणार आहे. .Pune Crime News : अत्याचारप्रकरणी आठ जणांचा जामीन फेटाळला; भूतानमधील तरुणीकडून अर्जावर आपली बाजू मांडत विरोध.आगामी आठवडाभरात संबंधित अनधिकृत बांधकामे, तसेच अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याने संबंधितांनी आपली अतिक्रमणे स्वतःहून काढून घेत प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. चाकण परिसरातील कोंडी कमी करण्यासाठी समांतर रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्याच्या अनुषंगाने भर देण्यात येत आहे..काही रस्ते अरुंद असल्याने ते रुंद करण्याच्या अनुषंगाने नवीन रस्त्यांची आखणी करण्यात येत आहे. पुणे-नाशिक रस्ता, तळेगाव-चाकण शिक्रापूर रस्ता, नगरपालिका क्षेत्र व नवीन प्रस्तावित रस्त्यांच्या परिसरातील अस्तित्वातील नाले बुजविण्यात आले, ते संबंधितांनी खुले करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..संबंधितांवर गुन्हा नोंदवणारचाकण भागातील अतिक्रमणांचा सर्व्हे करण्यात येणार असून, संबंधित अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. प्रशासनाच्या माध्यमातून काढण्यात आलेली अतिक्रमणे जर संबंधितांनी पुन्हा केली, तर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येणार असल्याचे डॉ. म्हसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.