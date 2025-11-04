Pune Traffic: चांदणी चौकात महामार्ग ओलांडताना जीवघेणी कसरत; प्रवाशांची गैरसोय : पादचारी मार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी

कोथरूड : मुंबई-बंगळूर महामर्गावर चांदणी चौकात होत असलेल्या वाहतूक कोंडीवर व अपघात समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपुलाचे काम केल्याने वाहतुकीची गती वाढली मात्र अजूनही येथील समस्या सुटलेल्या नाहीत. येथे वळसा वाचविण्यासाठी रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी जीव धोक्यात घालत असल्याचे चित्र आहे..एनडीए चौक (चांदणी चौक) येथील कामाचे लोकार्पण केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकार्पण झाले. परंतु अजूनही येथील सेवारस्ते पूर्ण झालेले नाहीत. रस्ते ओलांडण्यासाठी सुरक्षित पादचारी मार्ग नाही..पादचारी पूल बांधण्याचे काम सुरू असून तो या वर्षात पूर्ण होणे शक्य वाटत नाही. लांबून वळसा घालून महामार्गावर येण्याऐवजी जीव धोक्यात घालून लोक रस्ता ओलांडताना दिसतात.पुण्यनगरीचे पश्चिम प्रवेशद्वार अशी ओळख असलेला चांदणी चौक बंगळूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या बसेस तसेच हिंजवडी, चाकण आणि पिरंगुटच्या औद्योगिक भागांत जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी मुख्य केंद्र आहे..चांदणी चौकातून राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवाशांना सहज प्रवास करता यावा, यासाठी चांदणी चौकातील एसटीचा नवीन बस थांबा ते इराणी कॅफे बावधन असा सुमारे १२० मीटरचा लोखंडी पादचारी मार्ग उभारण्याचे काम सुरू आहे..पादचारी पुलाचे काम करण्यासाठी येथील सेवा रस्ते, उपरस्ते काही काळ बंद ठेवावे लागतील. वाहतूक वळविण्याची गरज आहे. यासंदर्भात पोलिसांची परवानगी मागितली आहे. ती मिळाली की टप्प्याटप्प्याने पुलाचे काम पूर्ण करण्यात येईल.-अमोल भुरे, प्रकल्प अभियंता, महामार्ग प्राधिकरणपावसाळी पाणी जाण्यासाठी योग्य नियोजन केलेले नाही. तीव्र उतारामुळे रस्त्यावरून पाण्याचे लोट वाहताना दिसतात. पावसात गाड्या घसरण्याचे प्रकार येथे घडत आहेत. गुडघाभर पाण्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवास करावा लागतो.-संदीप कुंबरे, नागरिक.दिलीप वळसे पाटील जाहिरात लेख.सुविधा नसल्याने येथे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. लहान मुले सोबत असल्यावर रस्ता ओलांडता येत नाही. रस्त्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी रिक्षावाले जादा पैसे मागतात. पादचारी मार्ग लवकर बांधला तर प्रवाशांची गैरसोय दूर होईल.-निर्मला कंधारे, प्रवासीज्येष्ठ नागरिकांसाठी येथे उतरणे कसरतीचे आहे. महामार्ग ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल नसल्याने लोक जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडतात. सामान घेऊन रस्ता ओलांडणे धोकादायक आहे. गाडीची वाट पाहत रस्त्यावर उभे राहावे लागते. येथे पुरेसे विजेचे दिवे नसल्याने अंधार असतो. त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.-सुभाष पोळेकर, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.