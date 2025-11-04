पुणे

Pune Traffic: चांदणी चौकात महामार्ग ओलांडताना जीवघेणी कसरत; प्रवाशांची गैरसोय : पादचारी मार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी

Chandani Chowk Traffic Pune:मुंबई-बंगळूर महामर्गावर चांदणी चौकात होत असलेल्या वाहतूक कोंडीवर व अपघात समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपुलाचे काम केल्याने वाहतुकीची गती वाढली मात्र अजूनही येथील समस्या सुटलेल्या नाहीत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोथरूड : मुंबई-बंगळूर महामर्गावर चांदणी चौकात होत असलेल्या वाहतूक कोंडीवर व अपघात समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपुलाचे काम केल्याने वाहतुकीची गती वाढली मात्र अजूनही येथील समस्या सुटलेल्या नाहीत. येथे वळसा वाचविण्यासाठी रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी जीव धोक्यात घालत असल्याचे चित्र आहे.

