पुणे

Solar Project Protest: चांडोली खुर्दमध्ये सौर प्रकल्पासाठी खासगी जमिनीत वीजखांब उभारण्यास ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेतील सौर प्रकल्पासाठी खासगी शेतजमिनीत वीजखांब उभारण्याच्या प्रयत्नाविरोधात चांडोली खुर्द ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा; महावितरण ठेकेदार व पोलिस पथकाला माघारी
Encroachment Friction Slabs: Private Agricultural Land Disputes vs State Solar Schemes

Encroachment Friction Slabs: Private Agricultural Land Disputes vs State Solar Schemes

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : चांडोली खुर्द (ता. आंबेगाव) येथील मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सौर प्रकल्पातील वीज उपकेंद्रापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी मालकीच्या जमिनीत वीज खांब उभारण्याच्या प्रयत्नाला ग्रामस्थांनी शुक्रवारी (ता. १२) तीव्र विरोध केला. ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे महावितरणचे ठेकेदार, कर्मचारी तसेच पोलीस पथकाला माघारी फिरावे लागले.

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