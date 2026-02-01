प्राचार्य चंद्रकांत ढोलेंना सेवापूर्ती कार्यक्रमात मिळाली संस्थेच्या सीईओ पदी नियुक्ती
अनगर (ता. मोहोळ) : प्राचार्य चंद्रकांत ढोले यांच्या सेवापूर्ती समारंभानिमित्त सन्मानपत्र देऊन सन्मान करताना राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील, माजी शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे, माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, मारुती फडके, ओमप्रकाश जोगदे आदी.
प्राचार्य ढोलेंची सेवापूर्ती कार्यक्रमात संस्थेच्या सीईओपदी नियुक्ती
अनगर, ता. १ : येथील (कै.) शंकरराव बाजीराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य चंद्रकांत ढोले हे नियत वयोमानानुसार ३१ जानेवारीला सेवानिवृत झाले सेवापूर्ती कार्यक्रमातच संस्थेचे मार्गदर्शक सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी त्यांची संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपविली. मुख्याध्यापक म्हणून ते 33 वर्ष सात महिने 21 दिवस एवढी प्रदीर्घ सेवा देऊन सेवानिवृत्त झाले.
प्रारंभी लोकनेते (स्व) बाबूराव अण्णा पाटील यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांनी केले. शिक्षण प्रवाहातील आनंदयात्री या श्री ढोले यांच्या जीवनावरील गौरव ग्रंथाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन झाले व यावेळी त्यांना मानपत्र देऊन त्यांचा सपत्नीक सेवापूर्तीचा सत्कार करण्यात आला.
प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे उपस्थित होते. कार्यक्रमात माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले की, ढोले यांनी अतिशय निष्ठेने व समर्पित भावनेने काम केले आहे. ते एक उत्तम प्रशासक असून त्यांच्या या गुणवत्तेचा संस्थेने पुढील काळातही उपयोग करून घ्यावा असे मत त्यांनी मांडले. यावेळी पुणे परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त मारुती फडके यांनीही ढोले यांचा सेवानिवृत्तीच्या शुभेच्छा दिल्या.
अध्यक्षीय भाषणात माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले, की अवघ्या २७ विद्यार्थ्यांपासून सुरू झालेली ही शाळा आज २३१५ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. शाळेच्या व संस्थेच्या विस्तारात प्राचार्य ढोले सरांचा वाटा मोठा आहे. त्यांच्या अंगी असलेली संस्थेप्रती निष्ठा व कामावरील श्रद्धा लक्षात घेऊन त्यांची संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात येत आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. यावेळी नियुक्तीचे अधिकृत पत्र ढोले सरांना प्रदान करण्यात आले.
याप्रसंगी लोकनेते साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक ओमप्रकाश जोगदे, माजी प्राचार्य रंगसिद्ध दसाडे, माजी प्राचार्य भिकाजी कुलकर्णी, प्राचार्य सुधीर गायकवाड, प्राचार्य बशीर बागवान, प्राचार्य संजय करंडे, माजी मुख्याध्यापक विश्वजीत लटके, मुख्याध्यापक रामचंद्र पाटील यांच्यासह शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सत्यवान दाढे यांनी सूत्रसंचालन केले तर माधव खरात यांनी आभार मानले.
