Chandrakant Patil : व्हिजन ठेवल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सल्ला; ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’च्या ई-पेपरचे प्रकाशन

पुणे : ''एकीकडे अधिकाऱ्यांची बदली होऊ नये म्हणून मोर्चे काढले जातात, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी मोर्चे काढले जातात. त्यामुळे कोणते अधिकारी व्हायचे हे तुम्ही ठरवा. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी संधीचे सोने करावे. राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एक व्हिजन समोर ठेवून काम केले तर समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो,'' असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. तसेच ''प्रामाणिकपणा हा सरकारी नोकरीत महत्त्वाचा आहे,'' असा मूलमंत्रही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिला..सकाळ माध्यम समूह आणि ज्ञानदीप ॲकॅडमीच्या वतीने आयोजित 'सकाळ प्लस स्टडीरूम' या ई-पेपरचे प्रकाशन गुरुवारी (ता. २१) करण्यात आले. या वेळी मंत्री पाटील बोलत होते. राज्य गुन्हे अन्वेषणचे (सीआयडी) अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद, 'यशदा'चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, सकाळ माध्यम समूहाचे संपादक नीलेश खरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, पोलिस उपअधीक्षक प्रमोद चौगुले, तरुण सरंपच यशोधरा शिंदे, महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्कचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक अमोल यादव, ज्ञानदीपचे संचालक महेश शिंदे आदी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले, ''सध्या मार्गदर्शनाची वानवा आहे; पण 'सकाळ'ने हा उपक्रम सुरू केला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. 'सकाळ प्लस स्टडीरूम'सारख्या प्लॅटफॉर्मशी सर्व विद्यार्थ्यांनी जोडले गेले पाहिजे. भारतातील लोक प्रामाणिक आहेत, म्हणून त्यांना इतर देशातून मागणी आहे. प्रामाणिकपणा हा सरकारी नोकरीतील महत्त्वाचा भाग आहे. प्रामाणिकपणे काम केले तर सरकारचा खूप पैसा वाचेल. प्रामाणिकता व्यवहारातून दिसते आणि ती संस्कारातून प्रतिबिंबित होते.''गायकवाड म्हणाले, ''काही जण स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास अकरा वर्षे करतात. अभ्यास करताना तीन वर्षांत तुम्हाला स्वतःला ओळखता आले पाहिजे. आपल्या क्षमता आपण ओळखल्या पाहिजेत. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना दुसरा पर्याय असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या स्पर्धेत मागे पडल्यास ते लक्षात आले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी पदवी घेताना पहिल्या वर्गातच कमी गुंतवणूक करून स्टार्टअप सुरू केले पाहिजे. पदवी पूर्ण होईपर्यंत स्टार्टअपची स्थिती त्यांच्या लक्षात येईल.''.चौगुले म्हणाले, ''मी अगोदर नोकरी केली आणि त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. आपण स्वप्न बघतो, स्पर्धा परीक्षा देण्याचे. परीक्षेची तयारी करताना डोळस असणे गरजेचे आहे, केवळ स्वप्नाळू नसावे. ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे, अनेकदा भाषेची समस्या जाणवते. म्हणून भाषेवर प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे. नवीन परीक्षा पद्धतीत वाचनाबरोबर लिहिण्यावरदेखील भर द्यावा. डोक्यात असणाऱ्या विचारांची सुसंगतता ही लिहिण्यावरूनच येते.''विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना तज्ज्ञांनी उत्तरे दिली. नीलेश खरे यांनी प्रास्ताविक केले, तर उदय जाधव यांनी मनोगत व्यक्त केले..अभियांत्रिकी करताना अमेरिकेत जाऊन नोकरी करण्याचा उद्देश होता. मात्र घरातून यूपीएससी करण्याचा आग्रह होता. पदवी झाल्यानंतर घरातून पैसे मिळणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळवून यूपीएससीच्या अभ्यासासाठी दिल्लीला रवाना झालो. त्याच वेळी मी प्लॅन बी म्हणून यूपीएससीबरोबर अभियांत्रिकीचे शिक्षण सुरू ठेवले होते. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनीही नेहमी दुसरा पर्याय हाताशी ठेवावा.- सुनील रामानंद, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, सीआयडीस्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अगोदर स्वतःचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. स्वतःला ओळखण्याबरोबरच स्वतःच्या क्षमता लक्षात येणे गरजेचे आहे. या सगळ्यासाठी तुम्ही पहिल्यांदा स्वतःला वेळ द्यावा. याचे कारण आपण दुसऱ्यापेक्षा स्वतःला अधिक ओळखत असतो.- संदीपसिंग गिल, पोलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण.गावातील लोकांना जाणून घ्यावे लागते. संयम ठेवून काम करावे लागते. गावातील प्रश्न सोडविण्यासाठी आधी त्यांचा अभ्यास करावा लागतो. यात गावकरी आणि प्रशासनाचे सहकार्य तसेच समन्वय महत्त्वाचे असते, ते मलाही मिळत गेले.- यशोधरा शिंदे, सरंपचतुम्ही जेथे जाता, तिथे काही ना काही करण्याची तुमच्यात क्षमता असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारखा पर्याय योग्य पद्धतीने वापरल्यास तुमच्यात प्रगती होऊ शकते. नवीन टेक्नॉलॉजीमधून जर आउटपुट काढण्याचा प्रयत्न केला, तर तुमची क्षमता पाच ते सहा टक्क्यांनी वाढते. नोकरी मिळणे हा आपला शेवट नसावा, सतत शिकत राहावे. जो सतत नवनवीन टेक्नॉलॉजी आत्मसात करेल, तो पुढे जाईल. सकारात्मक, नकारात्मक गोष्टीचा विचार करावा.- अमोल यादव, महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक.