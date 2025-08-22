पुणे

Chandrakant Patil : व्हिजन ठेवल्यास समाजाचा सर्वांगीण विकास, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा सल्ला; ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’च्या ई-पेपरचे प्रकाशन

Sakal Study Room : ‘सकाळ प्लस स्टडीरूम’ ई-पेपरच्या प्रकाशनप्रसंगी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणाचा मूलमंत्र दिला.
Chandrakant Patil
Chandrakant PatilSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘एकीकडे अधिकाऱ्यांची बदली होऊ नये म्हणून मोर्चे काढले जातात, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्याच्या बदलीसाठी मोर्चे काढले जातात. त्यामुळे कोणते अधिकारी व्हायचे हे तुम्ही ठरवा. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी संधीचे सोने करावे. राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एक व्हिजन समोर ठेवून काम केले तर समाजाचा सर्वांगीण विकास होतो,’’ असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. तसेच ‘‘प्रामाणिकपणा हा सरकारी नोकरीत महत्त्वाचा आहे,’’ असा मूलमंत्रही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
maharashtra
sakal editorial
education
student
Sakal
Competitive Exam Preparation
Integrity in Government Jobs
Sakal Plus Study Room

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com