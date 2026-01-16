चंद्रपूर निकाल विश्लेषण
गटबाजीचा भाजपला बसला फटका
प्रमोद काकडे
चंद्रपूर : महानगरपालिका निवडणुकीत राज्यभर भाजपची घोडदौड सुरू असताना, चंद्रपुरात मात्र काँग्रेसने भाजपचा विजयाचा अश्वमेध रोखण्यात यश मिळवले. भाजपमधील गटबाजी आणि काँग्रेसने नव्या उमेदवारांना संधी देण्याची घेतलेली जोखीम यशस्वी ठरली. परिणामी काँग्रेस बहुमताच्या काठावर पोहोचली व मित्रपक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापण्यात यशस्वी होईल.
नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांत ‘पानिपत’ झाल्यानंतरही भाजपने त्यातून धडा घेतल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत अनुकूल वातावरण असतानाही भाजपला त्याचा लाभ उचलता आला नाही. तिकीट वाटपापासूनच भाजप नेत्यांमधील अंतर्गत कलह उफाळून आला. प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या यादीतील तब्बल १७ उमेदवार बदलण्यात आल्याने पक्षांतर्गत दुरावा आणखी वाढला. त्यामुळे पक्ष एकसंघपणे निवडणुकीला सामोरे जात असल्याचे चित्र उभे राहू शकले नाही. आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि आमदार किशोर जोरगेवार यांचे स्वतंत्र उमेदवार असल्याचा संदेश मतदारांपर्यंत गेला. त्यामुळे शहरात भाजपच्या बाजूने अपेक्षित हवा तयार होऊ शकली नाही. परिणामी प्रत्येक प्रभागात वेगवेगळी लढत पाहायला मिळाली. २०१७ च्या निवडणुकीत शहराने भाजपला ३६ जागा देत स्पष्ट बहुमत बहाल केले होते. ती भाजपची आजवरची सर्वोच्च कामगिरी होती. मात्र यावेळी मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवली. उमेदवार निवडीत झालेल्या चुकांचा, दोन प्रमुख नेत्यांमधील विसंवादाचा व गटबाजीचा फटका भाजपला मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यामुळे तब्बल १४ जागा गतवेळेपेक्षा कमी झाल्या.
भाजपने जवळपास सर्व प्रभागांत जुन्याच चेहऱ्यांना संधी दिली, तर काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात नवे चेहरे मैदानात उतरवले. त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला झाला. काँग्रेस नेत्यांमध्येही अंतर्गत वाद होते, मात्र भाजपमधील संघर्ष अधिक ठळक असल्याने त्यांची फारशी चर्चा झाली नाही. मात्र भाजपाबाबतच्या नाराजीचा फायदा काँग्रेसला झाला व गतवेळेपेक्षा तब्बल १९ जागा जास्त मिळवून ३१ जागांसह सत्तेच्या जवळ गेला आहे. हा आकडा बहुमताच्या आकड्यापेक्षा चारने कमी असला तरी मित्रपक्षांची सोबत घेऊन काँग्रेस सत्तेत सहजपणे काबीज होऊ शकते. मागच्यावेळी आठ जागा जिंकणाऱ्या बसपला यावेळी मात्र एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. तर, एआयएमआयएमनेही एक जागा जिंकून चंद्रपूर मनपात पहिल्यांदाच प्रवेश केला.
चंद्रपूर
एकूण जागा ६६
घोषित निकाल ६६
--------------
भाजप - २२
शिवसेना - १
काँग्रेस - ३१
शिवसेना (युबीटी) - ६
एआयएमआयएम - १
बसप - १
वंचित - २
अपक्ष - २
