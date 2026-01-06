Chandrashekhar Bawankule : "स्थानिक नेत्यांवर टीका करून स्वतःची उंची कमी करू नका"- बावनकुळेंचा अजित पवारांना टोला!

पुणे : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सहभागी झाले आहेत. बैठकांनाही ते उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी कामाचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे पुण्याचा विकास झाला नाही असे त्यांनी म्हणू नये. अजित दादांनी भाजपचे नाव घेऊन टीका करण्याची गरज नाही. तसेच पुण्यातील स्थानिक नेत्यांवर टीका करून स्वतःची उंची कमी करून घेऊ नये असे प्रत्युत्तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले..पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, महापालिका निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर, शहर सरचिटणीस रवींद्र साळेगावकर आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत प्रभाग क्रमांक २४ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर उपाध्यक्षा वनिता जगताप, सरचिटणीस अमर कोरे, आयेशा कोरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला..Pune Election : उंड्री–महुंमदवाडीमध्ये मोबाईल प्रचाराचा अतिरेक; मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी!.बावनकुळे म्हणाले, ‘‘विकसित महाराष्ट्रासोबतच विकसित पुणे करण्याचा विचार देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे. राज्याच्या विकासात पुण्याला केंद्रस्थानी आणले आहे. मेट्रोचे जाळे निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांवर भर देणे, पर्यावरण पूरक बससेवा सुरु करणे, खड्डे मुक्त पुणे, समान पाणी पुरवठा, नदी काठ सुधार प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन, जुन्या वाड्यांचा आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास केले जाणार आहे. लोकसभा, विधानसभेला मतदारांनी भाजपला प्रचंड मतदान केले, त्याच पद्धतीने महापालिका निवडणुकीत ही मतदान करून ५१ टक्के पेक्षा जास्त जागा भाजप जिंकेल..देवेंद्र फडणवीस म्हणजेच विकास आणि पुण्याचा विकास फडणवीस करणार आहेत. फडणवीस यांनी मांडलेल्या विकसित पुण्याच्या व्हिजनला पुणेकर मदतान करतील आणि पुढचा महापौर हा भाजपचाच होईल. २०१४ नंतर देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आले, २०१७ नंतर महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पुणे बदलले आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी गुगलवर जाऊन बदलेले पुणे बघावे. रिंगरोड, मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात अजित पवार उपस्थित होते. त्यामुळे अजित पवार सध्या भाजपवर टीका करत असले तरी ते त्यांना निवडणुकीत बोलावे लागते, असा टोला बावनकुळे यांनी लगावला..भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या समन्वय समितीचा मी सदस्य आहे. या तिन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थेच्या जागेत आहे, त्याबाबत विचारले असता, बावनकुळे म्हणाले, ‘‘ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय कोणाच्या जागेत आहे याची माहिती मला नाही, पण त्यामध्ये मी लक्ष घालेण. मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खरगे समिती गठित केली आहे. त्यात काही जणांची साक्ष घेण्याचे काम बाकी आहे. ते झाल्यानंतर हा अहवाल सादर केला होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.