Chandrashekhar Bawankule: बावनकुळेंच्या डोळ्यात पाणी! मनोज जरांगेंच्या टीकेमुळे भावुक; म्हणाले, माझंही कुटुंब आहे...

Manoj Jarange Patil: कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करावयास लावल्याच्या आरोपावरुन मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मागच्या काही दिवसांपासून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. जरांगे पाटलांचा पश्चिम महाराष्ट्र दौरा सध्या सुरु आहे. या दौऱ्यात ते सातत्याने बावनकुळेंवर तोफ डागत आहेत. त्याला आता बावनकुळे यांनी उत्तर दिलंय. ते पुण्यात बोलत होते..मनोज जरांगे पाटलांच्या टीकेमुळे चंद्रशेखर बावनकुळे भावुक झाल्याचं बघायला मिळालं. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. ''माझ्यावर व्यंग करून त्यांना आनंद मिळत असेल तर मिळू द्या, मी काहीच बोलणार नाही. माझ्या घरी बायको, मुले, बहीण.. माझं कुटुंब आहे त्यांनाही याचा त्रास होतो. त्यांना जर माझ्यावर बोलून आनंद मिळत असेल तर ठीक आहे, मी त्यांच्यावर काही बोलणार नाही,'' असं बावनकुळे म्हणाले..Jharkhand Naxal-Free Push: झारखंड नक्षलमुक्तीकडे मोठे पाऊल; चाईबासाही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीतून बाहेर.काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?''माझ्यावर टीका करून न्याय मिळत असेल तर त्यांनी खुशाल टिंगलटवाळी करावी, काय गैरसमज झाला आहे माहिती नाही. मी कधीही जातपात करत नाही. आम्ही महसूलकडून कुणबी जात प्रमाणपत्र देतो. महसूल खात्याने एवढं काम केल्यावर जर व्यंग होत असेल तर याला काही अर्थ नाही. २२ लाख प्रमाणपत्रांमधील एक प्रमाणपत्र चुकीचं निघालं असेल, त्यावरही मी चौकशी लावली होती तेही क्लिअर झालं आहेत.''मंत्री बावनकुळे पुढे म्हणाले, एवढं करुनही माझ्यावर व्यंग करून त्यांना आनंद मिळत असेल तर त्यांनी आनंद व्यक्त करावा. माझे आणि जरांगे यांचे अनेकदा बोलणे झाले आहे. एका प्रमाणपत्रामुळे त्यांचा गैरसमज झाला आहे. व्हॅलिडीटी देणं माझं काम नाही, ते समाजकल्याण विभागाकडे आहे..Varanasi Airport Upgrade: वाराणसी विमानतळावर लंडन-दुबईसारखी हायटेक सुरक्षा; बायोमेट्रिक कॅमेरे, फेस रिकग्निशन अन् AI ची नजर.ओबीसींनी रस्त्यावर उतरु नये- बावनकुळेचंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ओबीसी आंदोलकांना विनंती करतो, कोणीही रस्त्यावरील आंदोलन करू नये. सरकार म्हणून विनंती करतो की रस्त्यावर आंदोलन करू नका, यातून सामाजिक वाद होतील, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं काहीही करू नका. कायदेशीर लढा लढता येतो. मी कधी या वादात नाही, माझी पत्नी कुणबी आहे, आम्ही एकत्रित राहतो, सुनबाई मराठा आहे. आम्ही कुणबी-तेली-मराठा वाद करत नाही. आमचापण परिवार आहे. अशा शब्दांत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.