Charas Seized : पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक कोटींचे चरस जप्त; बँकॉकहून आलेल्या महिला प्रवाशाकडून कॉस्मेटिकच्या डब्यांतून तस्करी

पुणे - बँकॉकहून आलेल्या एका भारतीय महिला प्रवाशाकडून एक कोटी रुपये किमतीचे चरस (हशीश) पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जप्त करण्यात आले आहे. पुणे कस्टम्सच्या एअर इंटेलिजन्स युनिट आणि महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय (डीआरआय) यांच्या पथकाने गुरुवारी (ता. १) रात्री संबंधित महिलेला अटक केली. नामांकित ब्रँडच्या सौंदर्यप्रसाधनांच्या डब्यांमध्ये लपवून ही तस्करी केली जात होती..बँकॉकवरून एअर इंडिया एक्स्प्रेस विमानाने लोहगाव येथील विमानतळावर आलेल्या एका भारतीय महिला प्रवाशाला संशयास्पद हालचालींवरून कस्टम्सच्या अधिकाऱ्यांनी अडवले. तिच्या बॅगेची कसून झडती घेण्यात आली. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांसमोर तस्करीची धक्कादायक पद्धत उघडकीस आली..तपास यंत्रणांची नजर चुकवण्यासाठी महिलेने अमली पदार्थ वैयक्तिक वापराच्या ब्रँडेड सौंदर्यप्रसाधनांच्या डब्यांमध्ये चलाखीने भरले होते. महिलेच्या बॅगेत असलेल्या तीन व्यावसायिक कॉस्मेटिक डब्यांची तपासणी केली असता, त्यामध्ये मेणासारखा घट्ट पदार्थ लपवून ठेवल्याचे आढळून आले..अमली पदार्थ चाचणी किटच्या सहाय्याने तपासणी केली असता, हा पदार्थ चरस (हशीश) असल्याचे स्पष्ट झाले. जप्त करण्यात आलेल्या एक किलो २४३ ग्रॅम चरसची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे एक कोटी रुपये इतकी आहे..कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी हा मुद्देमाल जप्त करून संबंधित महिला प्रवाशाला अटक केली आहे. या तस्करीमागे आंतरराष्ट्रीय टोळीचा हात आहे का, आणि हा माल नेमका कोणासाठी आणला होता, याचा तपास पुणे कस्टम्सचे अधिकारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.