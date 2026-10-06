MPSC Student Agitation : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात ‘चरखा’ सत्याग्रह

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात, वाढत्या पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता ‘गांधीवादी’ किनार लाभली आहे. कोथरूड येथील ‘गांधी भवन चरखा संघा’चे प्रतिनिधींनी आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष चरख्यावर सूत कातून विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याला अनोखा पाठिंबा दिला आहे. केवळ घोषणाबाजी न करता, गांधीजींच्या मार्गाने सुरू केलेला हा ‘चरखा सत्याग्रह’ सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..विविध स्तरांतून आंदोलनाला रसद आणि पाठिंबा मिळत असताना, ‘गांधी भवन चरखा संघा’चे अमर शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट चरखाच मैदानात आणला आहे. यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना शिंदे म्हणाले, ‘स्वातंत्र्यलढ्यात चरखा हे सत्याग्रहाचे एक प्रभावी प्रतीक होते.आजच्या या विद्यार्थी आंदोलनालाही ‘सत्याग्रह’ म्हटले जात आहे. त्यामुळे केवळ खाली बसून राहण्यापेक्षा, भ्रष्ट व्यवस्थेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही चरख्यावर सूत कातून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.’ आपण दररोज आंदोलनात उपस्थित राहून सूत कातणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी शिंदे यांनी पेपरफुटीवर तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘पाच-पाच लाख रुपयांना जर पेपर विकले जात असतील, तर पैशाच्या जोरावर श्रीमंत मुले ते सहज घेतील. मात्र पुण्याच्या पेठांमध्ये शंभर रुपयांत कसातरी दिवस काढणाऱ्या आणि अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांनी काय करायचे?’ असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला..७० हजार रिक्त पदे तातडीने भरागेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली राज्यभरातील तब्बल ७० हजार पदे शासनाने तातडीने भरावीत, जेणेकरून सर्वसामान्य व कष्टकरी कुटुंबांतील तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळेल. तसेच, या सर्व गैरकारभाराची नैतिक जबाबदारी निश्चित करून विद्यमान अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा आणि त्यांच्या जागी प्रामाणिक, सक्षम व कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, अशी आग्रही मागणीही या वेळी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.