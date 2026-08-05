चऱ्होलीत जुन्या भांडणातून तरुणाला मारहाण; तिघांना अटक

आळंदी, ता. ५ : चऱ्होली खुर्द येथे जुन्या भांडणाच्या रागातून एका तरुणाला सहा जणांनी बेदम मारहाण करत घराची तोडफोड केली. याप्रकरणी आळंदी पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून, इतर तीन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.
अमर राजाराम देशमुख, रवी बालाजी भोसले आणि प्रतीक धनावडे अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. मयूर घनश्याम शिंदे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास अमर देशमुख याने आपल्या साथीदारांसह मयूर यांच्या घरावर हल्ला केला. आरोपींनी कुऱ्हाड व कोयत्याचा धाक दाखवत मयूर यांना मारहाण केली, तसेच त्यांच्या मावशीच्या घराच्या खिडक्यांच्या काचा आणि दरवाजावर दगडफेक करून नुकसान केले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.