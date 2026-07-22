Chas Kaman Dam: चास कमान धरणाची पाचही वक्र दारे उघडली; धरणातील पाणीसाठा 95.30 टक्यावर ( 8.17 टीएमसी.), नागरिकांना सतर्कतेचा ईशारा

राजेंद्र लोथे चास: खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यात गेली काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम असून बुधवार ता. 22 रोजी चास कमान धरणाचा पाणीसाठा 95.30 टक्यावर ( 8.17 टीएमसी. ) वर पोहोचल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून धरणाचे पाचही दरवाजे उघडण्यात आले असून एकुण पाच दरवाज्याव्दारे 3500 क्युसेक्स वेगाने पाणी भिमा नदि पात्रात सोडण्यात येत आहे. .कालवा 300 क्युसेक्स तर सांडव्याव्दारे 3500 असा एकुण 3800 क्युसेक्स वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू असून पावसाचा जोर पाहता धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात येणार असल्याने नदि काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा ईशारा देण्यात आला असल्याची माहिती धरण प्रशासनाच्या वतीने सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 प्रणव गावडे यांनी दिली आहे..8.53 टीएमसी पाणीक्षमता असलेल्या चास-कमान धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असून धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढतो आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात श्री क्षेत्र भीमाशंकर तसेच भोरगीरी, टोकावडे, डेहणे या भागात पावसाचा जोर कायम असल्याने येथील ओढ्या नाल्यांना पुराची स्थीती आहे व हेच पाणी पुढे चास-कमान धरणात येत असल्याने धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढण्यास मदत होते आहे..Shirur Leopard Attack: शिरूर तालुक्यातील पिंपळसूटी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये पाच वर्षे चिमुकलीचा मृत्यू.शिवाय कळमोडी धरण 07 जूलै रोजी आव्हरफ्लो झाले असल्याने त्यामधून बाहेर पडणारे पाणी चास कमान धरणात येत असल्याने चास कमान धरणाच्या पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होते आहे. बुधवार ता. 22 रोजी धरणातील पाणीसाठा नव्वद टक्यांच्या पुढे गेल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून सकाळी 9 वाजता धरणाचे पाचही वक्र दरवाजे उघडण्यात आले..Press Freedom Debate: पत्रकारांच्या खासगी जीवनात लुडबुड, नातेवाइकांच्या ‘कॉल रेकॉर्ड’साठी ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न.या पाच दरवाज्याव्दारे 3500 क्युसेक्स वेगाने पाणी नदिपात्रात सोडण्यास सुरूवात झाली. कालव्याव्दारे 300 क्युसेक्स सोडण्यात येत असल्याने धरणातून एकूण 3800 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे, धरणात पाण्याची आवक 7161 क्युसेक्स आहे. मागील वर्षी 07 जुलै रोजी धरणाचे पाचही दरवाजे उघडण्यात आले होते तर चालू वर्षी 22 जुलै हा दिवस उजाडला. धरण परिसरात एक जुनपासून 579 मीमी. पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. धरणाच्या पाणीपातळीवर उद्धव नाईकडे, ज्ञानेश्र्वर कदम, सुधाकर तनपुरे, बाळासाहेब आनंदकर, रामदास तनपुरे, बाबाजी शिंदे, दत्तात्रय नवले` हे कर्मचारी लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.