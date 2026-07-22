पुणे

Chas Kaman Dam: चास कमान धरणाची पाचही वक्र दारे उघडली; धरणातील पाणीसाठा 95.30 टक्यावर ( 8.17 टीएमसी.), नागरिकांना सतर्कतेचा ईशारा

Chas Kaman Dam Gates Opened as Water Level Rises: पुणे जिल्ह्यातील चास-कमान धरणाचा पाणीसाठा 95.30 टक्क्यांवर पोहोचल्यानंतर पाचही दरवाजे उघडण्यात आले.
Chas Kaman Dam

Chas Kaman Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र लोथे

चास: खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्यात गेली काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम असून बुधवार ता. 22 रोजी चास कमान धरणाचा पाणीसाठा 95.30 टक्यावर ( 8.17 टीएमसी. ) वर पोहोचल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून धरणाचे पाचही दरवाजे उघडण्यात आले असून एकुण पाच दरवाज्याव्दारे 3500 क्युसेक्स वेगाने पाणी भिमा नदि पात्रात सोडण्यात येत आहे.

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