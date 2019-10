पुण्यात दारू आणून देतो सांगून महिलेची फसवणूक

पुणे : महिलेला ऑनलाईन 'फिश वाईन' ऑर्डर करणे चांगलेच महागात पडले आहे. दारू आणून देतो अशी बतावणी करून बँकेची गोपनिय माहिती घेऊन 32 हजार रुपये मोबाईलधारकाने काढून घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. महमंदवाडी येथे राहणाऱ्या 30 वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार एका मोबाईलधारकावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिलेने ऑनलाईन 'फिश वाईन'ची ऑर्डर केली होती. त्यावेळी मोबाईल धारकाने त्यांना फोन करून वाईन आणून देतो असे सांगितले, त्यावेळी त्यांच्याकडून बँक खात्याची सर्व माहिती व ओटीपी घेऊन ऑनलानाईन 32 हजार रुपये काढून घेतले.



ही घटना 27 सप्टेंबरला रात्री नऊ वाजता घडली. यामध्ये फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक दीपक बर्गे करत आहेत.

