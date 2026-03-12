पुणे

Kirit Somaiya : बांगलादेशींना शोधण्यासाठी तीन वर्षातील जन्मदाखले तपासा; किरीट सोमय्या यांनी घेतली महापालिकेत बैठक

पुणे शहरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना शोधा आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करून भारताबाहेर पाठवा.
Kirit Somaiya

Kirit Somaiya

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत दिलेले जन्मदाखले तपासून शहरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना शोधा आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करून भारताबाहेर पाठवावा अशी सूचना भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली.

Loading content, please wait...
Kirit Somaiya
crime
bangladesh
Action
Meeting
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.