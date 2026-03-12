Kirit Somaiya : बांगलादेशींना शोधण्यासाठी तीन वर्षातील जन्मदाखले तपासा; किरीट सोमय्या यांनी घेतली महापालिकेत बैठक

पुणे - पुणे महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत दिलेले जन्मदाखले तपासून शहरात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना शोधा आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करून भारताबाहेर पाठवावा अशी सूचना भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली..बांगलादेशी घुसखोर जन्मदाखले काढून भारतीय नागरिकत्व मिळवत आहेत. याविरोधात भाजपने मोहीम सुरु केली असून, त्याची विशेष जबाबदारी किरिट सोमय्या यांच्यावर देण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज (ता. १२) सोमय्या यांनी महापालिकेत बैठक घेतली. यावेळी महापौर मंजूषा नागपुरे, सभागृहनेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर आदी..बैठकीनंतर सोमय्या यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी महापालिकेने गेल्या तीन वर्षात देण्यात आलेल्या जन्मदाखल्यांची घरोघरी जाऊन छाननी केली पाहिजे. ज्या व्यक्तींचा जन्म पुण्यात झालेला नाही, त्यांच्या आई-वडिलांच्या जन्म ठिकाणाची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत अशांवर कारवाई करावी अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे, असे सोमय्या यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने गेल्या वर्षभरात तीन लाख बोगस जन्मप्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात किमान ५० लाख बोगस बांगलादेशी मतदार असल्याचा दावा त्यांनी केला. १ एप्रिलपासून मतदार यादीची फेरतपासणी होणार सुरू होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ६४ लाख आणि बिहारमध्ये ५७ लाख बोगस मतदार आढळले आहेत..त्याच धर्तीवर पुण्यात ४० ते ५० हजार बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत, असा दावा सोमय्या यांनी केला. दरम्यान, रोहिंग्या मुस्लिमांच्या घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली (एसओपी) तयार केली आहे. कामगार मंत्र्यांनी यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले असून, विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर याप्रकरणी विशेष शोधमोहीम राबवण्यात येईल, असेही सोमय्या यांनी यावेळी नमूद केले..पुण्यात उशिराने जन्म व मृत्यू दाखल्यांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथे बनावट दाखले काढले गेल्याची शक्यता आहे. यात २०२१ मध्ये २७८, २०२२ मध्ये २६३, २०२३ मध्ये १८०, २०२४ मध्ये २४२, २०२५ मध्ये ३३१ आणि २०२६ मध्ये आत्तापर्यंत ११९ दाखले देण्यात आले आहेत, अशी माहिती या बैठकीत प्रशासनाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.