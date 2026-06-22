पुणे

शेतकऱ्यांनी विषमुक्त शेतीकडे वळावे ः डॉ. लाड

शेतकऱ्यांनी विषमुक्त शेतीकडे वळावे ः डॉ. लाड
Published on

महाळुंगे पडवळ, ता. २२ : “आत्ताचे कॅन्सरचे प्रमाण लक्षात घेता रासायनिक खतांचा वापर कमी करून शेतकऱ्यांनी आधुनिक व विषमुक्त शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे,’’ असे विभागीय कृषी संशोधन केंद्राचे सहयोगी संचालक डॉ. दत्तात्रय लाड यांनी केले.
कळंब (ता. आंबेगाव) येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, विभागीय विस्तार केंद्र कृषी महाविद्यालय पुणे, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प गणेशखिंड, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन, ज्येष्ठ नागरिक संघ कळंब आणि ग्रामपंचायत कळंब यांच्या वतीने केंद्र सरकारच्या खेती बचाव अभियानांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम झाला.
डॉ. लाड म्हणाले, “महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे प्ले स्टोअरमधून ॲप घेऊन शेतीविषयक माहिती मिळवावी. शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीबरोबर तरकारी पिके, फुलशेती, फळबागा या शेतीकडे सुद्धा लक्ष देणे गरजेचे आहे.’’
डॉ. रणजित निंबाळकर यांनी ‘पिकांचे एकात्मिक खत व्यवस्थापन’, डॉ. विकास खंडेराव भालेराव यांनी ‘खरिपातील पिके व फळ पिकांचे रोग नियंत्रण’ व डॉ. नजीर तांबोळी यांनी ‘भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान व कीड नियंत्रण या विषयांवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ पुणे वनस्पती शास्त्र प्रा. डॉ. विकास भालेराव यांनी केले. आभार राहुल कानडे यांनी मानले. कार्यक्रमाचे संयोजन डॉ. सतीश जाधव, अर्चना वाटाणे, रूपाली टेमकर, आर. आर. ढोले, एस. बी. बिराजदार, शिवानंद बिराजदार, एस. एस. गंधट यांनी केले.
यावेळी डॉ. गणेश कदम, सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी सखाराम भालेराव, माजी सरपंच शरद भालेराव यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

sustainable farming practices
organic farming benefits
शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन
Maharashtra agriculture initiatives
आधुनिक शेती तंत्रज्ञान
शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
chemical-free farming tips
cancer prevention agriculture
modern agriculture techniques
holistic agriculture solutions
pest control methods
farmer education programs
integrated nutrient management
community farming practices
healthy food production
agriculture training programs
effective crop management strategies
organic vegetable farming
कॅन्सरपासून वाचवणारी शेती
रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे
विषमुक्त भाज्या उत्पादन
एकात्मिक खत व्यवस्थापन
झाडांची रोग नियंत्रण पद्धती
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे उपक्रम
काजू आणि फळांचे उत्पादन
लागवड तंत्रज्ञानाचा उपयोग
कृषी विज्ञानाचे महत्त्व
कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांसाठी
ग्रामीण कृषी सुधारणा