Indrayani Pollution: वारीच्या तोंडावर इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली; रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न

आळंदी : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्याला अवघे सहा दिवस उरले आहेत. मात्र आज सकाळी पिंपरी-चिंचवड हद्दीतून मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी सोडण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास रसायनयुक्त सांडपाणी सोडल्यामुळे आळंदीतील इंद्रायणी नदी सायंकाळनंतर रात्रभर साबणाच्या पाण्याप्रमाणे फेसाने तरंगताना दिसत होती. ऐन वारीच्या तोंडावर इंद्रायणी नदी जलप्रदूषणाने मोठ्या प्रमाणात फेसाळली आहे..पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि मावळ भागातील काही नगरपरिषद, ग्रामपंचायत हद्दीतून मैलामिश्रित सांडपाणी तसेच कारखान्यांतील रसायनयुक्त सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट ते सांडपाणी इंद्रायणी नदीपात्रात सोडले जाते. यामुळे इंद्रायणी नदी वारंवार फेसाळलेली दिसून येत आहे..गुरुवारी (ता. 2) सकाळी नदीपात्रामध्ये पिंपरी-चिंचवड भागातून मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाहून आली. आळंदीतील संपूर्ण इंद्रायणी पात्र जलपर्णीने व्यापले होते. सायंकाळी सहानंतर मात्र आळंदी येथील सिद्धबेट जवळील बंधाऱ्याखालील नदीपात्र मोठ्या प्रमाणात फेसाळलेले दिसून आले. इंद्रायणी नदीपात्रातील पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात पांढरा शुभ्र फेस तरंगत होता. पिंपरी महानगरपालिका हद्दीतून काही कारखान्यांतून रसायनयुक्त सांडपाणी तसेच घरगुती सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्याचबरोबर मावळ भागातील काही ग्रामपंचायत, नगरपरिषदांच्या हद्दीतून सांडपाणी नदीपात्रात आल्याने आळंदीतील इंद्रायणी नदी फेसाळली आहे. ऐन वारीच्या तोंडावर नदी प्रदूषित झाल्याने वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..वारंवार जलप्रदूषणामुळे नदीलगत असणाऱ्या आजूबाजूच्या कूपनलिकांवर परिणाम होत आहे. या नदीपात्रातून नदीकाठच्या विविध गावांना पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे त्या नदीकाठच्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून लाखो वारकरी-भाविक आळंदीत दाखल होणार आहेत. आलेले लाखो भाविक पवित्र इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान करत असतात. जलप्रदूषणाच्या या पाण्यामुळे त्यांना त्वचारोगही होऊ शकतो. काही भाविक आचमनही करतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतात..जलप्रदूषण होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने योग्य ती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. जलप्रदूषण करणाऱ्यांवर योग्य ती कठोर कारवाई त्यांच्याकडून होत नसल्याने प्रदूषण करणाऱ्या समाजकंटकांकडून इंद्रायणीची दुर्दशा झाल्याचे दिसून येते.याबाबत आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांना विचारले असता, मावळ भागातून आंध्रा धरणातून पाणी सोडले आहे. मात्र ते पाणी पोहोचण्याआधीच पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील प्रदूषित पाणी अचानक सोडल्याने इंद्रायणी नदीला फेस आला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रश्न उपस्थित केला जाईल. रविवारी वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.