पुणे

एआय लॅबचे चऱ्होलीत उद्‍घाटन

एआय लॅबचे चऱ्होलीत उद्‍घाटन
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मोशी, ता. २० : चऱ्होली बुद्रुक येथील श्री वाघेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या लॅबचे उद्‍घाटन नुकतेच झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पर्यवेक्षक राजेश सस्ते, संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अतुल काळजे, माजी संचालक प्रवीण काळजे, पोलिस पाटील पंडितराव तापकीर, उद्धव काटे, बाळासाहेब मोळक, अनिल तापकीर आदी उपस्थित होते. इनोबल फाउंडेशनचा सीएसआर निधी आणि चऱ्होली गावचे पोलिस पाटील पंडितराव तापकीर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष शक्तीसिंह तापकीर यांच्या पुढाकारातून विद्यालयाला आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुसज्ज स्टेम लॅब उपलब्ध झाली. प्राचार्य संजय चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. उपप्राचार्या आशालता नेवासकर यांनी आभार मानले.

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