मंचर येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचा महाराज्याभिषेक दिन साजरा
मंचर, ता. १७ : ‘‘छत्रपती संभाजी महाराजांचे जीवन, त्याग व कार्यकर्तृत्व आजच्या नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असून, त्याचा अवलंब करणे अत्यंत आवश्यक आहे,’’ असे प्रतिपादन मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायतीच्या नवनियुक्त नगराध्यक्षा राजश्री गांजाळे यांनी केले.
मंचर येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समिती यांच्या वतीने छत्रपती संभाजी महाराजांचा महाराज्याभिषेक दिन उत्साहात शुक्रवारी (ता. १६) साजरा करण्यात आला. यावेळी ‘छत्रपती संभाजी महाराज की जय’, असा जयघोष करण्यात आला. यावेळी युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गांजाळे यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिषेक करून पूजन करण्यात आले. यावेळी स्मारक समितीचे अध्यक्ष शांताराम थोरात, अंकुश कोटकर, शेखर बाणखेले, प्रभाकर सोनार, प्रशांत बनबेरू, शंभूप्रेमी यांच्यासह अनेक शिवप्रेमी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
‘‘छत्रपती संभाजी महाराज चौकात चौदा वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा बसविण्यात आला आहे. येथे दररोज पूजा केली जाते. मुलांसाठी संस्कार शिबिराचे आयोजन केले जाते,’’ असे शेखर बाणखेले यांनी सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान संभाजी महाराजांच्या शौर्य, धर्मनिष्ठा आणि स्वराज्यनिष्ठेचा गौरव करण्यात आला.
