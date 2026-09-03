बाजार आढावा.... छत्रपती संभाजीनगर येथे कांदा 1700 ते 4750 रुपये प्रतिक्विंटल

छत्रपती संभाजीनगर येथे
१,७०० ते ४,७५० रुपये
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (ता. ३) कांद्याची ५ हजार २५३ क्विंटल आवक झाली. कांद्याला प्रतिक्विंटल १ हजार ७०० ते ४ हजार ७५० रुपये दर मिळाला, तर सरासरी दर ३ हजार २२५ रुपये प्रतिक्विंटल राहिला, अशी माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये २७ ऑगस्टला कांद्याची ६ हजार २१८ क्विंटल आवक झाली होती. त्या वेळी कांद्याला १ हजार ६०० ते ४ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता, तर सरासरी दर २ हजार ८५० रुपये राहिला.
त्यानंतर २९ ऑगस्टला कांद्याची २ हजार ५३ क्विंटल आवक होऊन सरासरी दर २ हजार ९५० रुपये प्रतिक्विंटल राहिला. ३० ऑगस्टला ४ हजार ७२९ क्विंटल आवक झालेल्या कांद्याला सरासरी २ हजार ९०० रुपये दर मिळाला. ३१ ऑगस्टला १ हजार ९९३ क्विंटल आवक झाली असून, सरासरी दर २ हजार ९५० रुपये राहिला.
१ सप्टेंबरला १ हजार ४३५ क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून, सरासरी दर ३ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल राहिला. तर २ सप्टेंबरला १ हजार ८६५ क्विंटल आवक झालेल्या कांद्याला सरासरी २ हजार ९५० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला, अशी माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली.
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