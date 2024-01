शिवनेरी ते पुरंदर छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शंभूराजे भेट पालखी सोहळ्याचे मंचरला जल्लोषात स्वागत

chhatrapati shivaji maharaj and sambhaji maharaj palkhi warm welcome at manchar sakal

डी. के वळसे पाटील मंचर : “स्वराज्य संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने श्री शिवनेरी गड (ता.जुन्नर) ते श्री पुरंदर गड (ता.पुरंदर) या मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शंभुराजे भेट पालखी सोहळ्याचे स्वागत मंचर (ता.आंबेगाव) येथे शुक्रवारी (ता.५) जल्लोषात करण्यात आले. यावेळी “जय भवानी, जय शिवाजी”, “छत्रपती संभाजी महाराज कि जय”, “जय शिवराय” या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. छत्रपती संभाजी महाराज चौकात व त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सवाद्य मिरवणुकीने पालखी रथाचे आगमन झाले. हुतात्मा बाबू गेनू प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष बाबाजी चासकर, पोलीस उपनिरीक्षक शेखर शेटे, बाबाजी आवटे, सचिन बांगर,बहिरू निघोट यांच्या हस्ते झाले. अग्रभागी पालखी सोहळ्याचे प्रमुख बाजीराव महाराज बांगर, राम पाटील, श्यामकांत निघोट, वनाजी बांगर, बाबासाहेब दिघे, प्रकाश बोऱ्हाडे, संभाजीराजे इंदोरे, सचिन कार्ले, सचीन उढाणे बजरंग दल कार्यकर्ते व अन्य शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची राजू शिंदे यांनी केलेली वेशभूषा व शिवनेरी किल्ल्याप्रमाणे केलेली पालखीची आकर्षक सजावट लक्षवेधक ठरली. पालखीची सजावट गेली पाच वर्ष विनामुल्य करणारे खंडू दुराफे, पंढरीनाथ दुराफे व बाजीराव दुराफे यांचा सन्मान यावेळी करण्यात आला. पालखी सोहळ्याच्या दर्शनासाठी शिव भक्तांची गर्दी झाली होती. बजरंग दलाच्या वतीने फटक्याची आतषबाजी व पुष्पवृष्टी करण्यात आली. त्यानंतर पालखी पेठ गावाच्या दिशेने मार्गस्थ झाली. पेठ येथे स्वराज्य संघाचे राज्य संपर्कप्रमुख दिलीप पवळे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक बाजारे, अमित कातळे, ज्ञानेश्वर एरंडे यांनी पालखी सोहळ्यातील पदाधिकाऱ्यांचे फेटे बांधून स्वागत केले.