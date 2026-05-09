पुणे

व्याख्यानमालै

व्याख्यानमालै
Published on

चिचोंडी पाटीलमध्ये मंगळवारपासून
प्रबोधन व्याख्यानमालेस प्रारंभ

अहिल्यानगर, ता. ९ ः
तालुक्यातील चिचोंडी पाटील येथील प्रबोधन मंच व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या वतीने १२ ते १४ मे या कालावधीत प्रबोधन व्याख्यानमाला होणार आहे.
रोज संध्याकाळी ७ वाजता ही व्याख्याने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या कुसमाग्रज पटांगणात होणार आहेत. व्याख्यात्यांच्या हस्ते वकृत्व स्पर्धेत यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात येतील. या व्याख्यानाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजकाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
व्याख्यानमालेचे हे दुसरे वर्ष आहे. पहिल्या वर्षी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील व ग्रामोन्नतीचे जनक भास्कर पेरे पाटील यांची व्याख्याने आयोजित केली होती. यावर्षी १२ मे रोजी व्याख्याते व माजी सनदी अधिकारी इंद्रजीत देशमुख यांचे ''माणूस समजून घेताना'' या विषयावर, १३ मे रोजी शिवचरित्रकार व प्रख्यात व्याख्याते नितीन बानगुडे पाटील यांचे शिवचरित्र व १४ मे रोजी सुप्रसिद्ध कथाकार बाबा परीट यांच्या ''कथा तुमच्या -आमच्या'' या विषयावर व्याख्याने आयोजित केली आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Chichondi Patil lectures 2023
motivational talks in Maharashtra
educational events in Chichondi Patil
Savarkar lecture series
public speaking contests in Maharashtra
best lectures in Marathi
inspirational speakers in Maharashtra
cultural events in Chichondi Patil
attend lectures in Maharashtra
local speakers in Chichondi Patil
educational programs in rural India
enhancing public speaking skills
guest lectures on history
famous Marathi speakers
Chichondi Patil community events
चिचोंडी पाटील व्याख्यानमाला 2023
प्रबोधन व्याख्यानमालेचा कार्यक्रम
शैक्षणिक कार्यक्रम चिचोंडी पाटीलमध्ये
स्वातंत्र्यवीर सावरकर व्याख्यान
संगीत व वाचन स्पर्धा
शालेय कार्यक्रम चिचोंडी पाटीलमध्ये
इंग्रजी भाषण स्पर्धा मराठीत
शालेय बक्षिसे वितरण
प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांचे भाषण
मागील वर्षाच्या व्याख्यानांचा अनुभव
स्थानिक कलात्मकता प्रोत्साहन
चिचोंडी पाटील येथील सांस्कृतिक कार्यक्रम