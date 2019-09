मुख्यमंत्र्यांची आज वरवंड येथे जाहीर सभा

केडगाव (पुणे) : भारतीय जनता पक्षाची महाजनादेश यात्रा आज (ता. १४ ) दौंड तालुक्यातून जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरवंड येथे जाहीर सभा घेणार आहेत. बाजारतळावर दुपारी दोन वाजता ही सभा होईल. अशी माहिती आमदार राहुल कुल यांनी वरवंड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री फडणवीस दौंडमध्ये येत असून कुल यांचे कार्यकर्ते शक्तिप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत. राज्याबरोबर मुख्यमंत्री दौंडबद्दल काय बोलणार याबाबत उत्सुकता आहे. यात्रेबाबत माहिती देताना आमदार कुल व भाजपचे तानाजी दिवेकर म्हणाले, यात्रा काष्टी (ता. श्रीगोंदा ) येथून सुरू होणार आहे. काष्टी, दौंड, कुरकुंभ, भिगवण, बारामती, वरवंड, उरूळीकांचन, हडपसर असा यात्रेचा मार्ग राहिल. ही यात्रा शनिवारी पाच तालुक्यातून जाणार असली तरी जाहीर सभा फक्त दौंड तालुक्यात होणार आहे. इतर ठिकाणी मुख्यमंत्री बस थांबवून बसमधूनच उपस्थितांना संबोधीत करतील. यात्रेत कोणाचे प्रवेश किंवा भूमीपूजन ठेऊ नयेत असे संकेत आहे. दरम्यान, नागरिकांनी सभेला उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. 'महाजनादेश यात्रा दौंडमधून घ्यावी असे मी फक्त सुचवले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दौंडला न मागता सभा दिली हा त्यांचा मोठेपणा असून, दौंडकरांचा तो सन्मान आहे.' असे कुल यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Chief Minister's meeting to be announced today at Verwand