पुणे

Chikhli Roads: पावसाची उघडीप; खड्डे बुजविणार कधी? चिखलीमध्ये रस्त्यांची चाळण, दुरुस्तीची प्रतीक्षा

Road Damage: चिखलीतील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिक व वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेकडून अद्याप ठोस दुरुस्ती झाली नाही.
Chikhli Roads

Chikhli Roads

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखली : चिखलीतील मोरे वस्ती परिसरामध्ये अंतर्गत आणि मुख्य रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालक आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती केली जाईल, असे महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून वारंवार सांगितले जात होते.

Loading content, please wait...
Chikhali
rain
Road Development
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com