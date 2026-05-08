राजगुरुनगरमध्ये बालविवाह प्रतिबंध जनजागृती कार्यशाळा

राजगुरूनगर, ता. ७ : बालविवाह या गंभीर सामाजिक समस्येच्या प्रतिबंधासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने योजक संस्था, चैतन्य संस्था आणि फोर्ब्स मार्शल कंपनीच्या वतीने येथील खेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात बालविवाह प्रतिबंध जनजागृती कार्यशाळा नुकतीच पार पडली.
कार्यक्रमास फोर्ब्स मार्शल कंपनीच्या अधिकारी बिना जोशी, स्वप्नील हुंबरे, ऋतुजा चाफेकर, योजक संस्थेच्या रेणू इनामदार, चैतन्य संस्थेच्या विश्वस्त डॉ. सुधा कोठारी यांची उपस्थिती लाभली. कार्यशाळेदरम्यान चाइल्ड वेल्फेअर कमिटीच्या नंदिता अंबिके यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी बालविवाहाची प्रमुख कारणे, त्याचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम, शिक्षणावर होणारा परिणाम तसेच सामाजिक परिणाम याविषयी माहिती दिली. बालविवाह प्रतिबंधासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी, तक्रार नोंदणीची प्रक्रिया याबाबतही मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत २०० हून अधिक जणांचा सहभाग होता. सूत्रसंचालन मनीषा कड, दिशा ढगे यांनी केले.
