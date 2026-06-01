Loni Kalbhor Crime : १६ वर्षाच्या मुलींचा बालविवाह; मुलीच्या आईसह पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर - बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असल्याचे माहिती असतानादेखील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मुलीच्या आईसह पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, बालविवाहासाठी खोटे आधारकार्ड आणि बनावट जन्मदाखला सादर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..या प्रकरणी पीडित १६ वर्षीय मुलीने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून आई संगिता आसाराम मुंडे (वय ३५, रा. लोणी काळभोर), पती सुरज दिलीप उकिरडे (वय २६), सासू अरुणा दिलीप उकिरडे व सासरे दिलीप उकिरडे (रा. संभाजीनगर, कदमवाकवस्ती, लोणी काळभोर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मुलगी अल्पवयीन असल्याची कल्पना असतानाही तिच्या वयाची खोटी कागदपत्रे तयार करून २ डिसेंबर २०२५ रोजी आळंदी देवाची येथील सौभाग्य मंगल कार्यालयात तिचा विवाह सुरज उकिरडे याच्याशी लावून देण्यात आला..पीडित मुलीने दिलेल्या तक्रारीनंतर या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली. लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आळंदी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..घटना आळंदी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याने 'झिरो एफआयआर'द्वारे गुन्हा नोंदवून पुढील तपासासाठी प्रकरण आळंदी पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाला कायद्याने बंदी असतानाही खोटी कागदपत्रे तयार करून बालविवाह लावल्याचा आरोप समोर आल्याने परिसरात खळबळ उडाली असून, संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे..या प्रकरणातील पती सुरज दिलीप उकिरडे याचे नाव यापूर्वीही एका गुन्ह्यात समोर आले होते. हवेली तालुक्यातील नायगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील आदीरा इंटरप्रायजेस या कारखान्यातून १८ जुलै २०२४ रोजी सिमेंट पाईप निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारी सुमारे १ लाख ४० हजार रुपये किमतीची लोखंडी चाके चोरीला गेली होती.या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातही सुरज याचा आरोपी म्हणून समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रकरणात नाव आलेल्या सुरज उकिरडेच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही चर्चा परिसरात सुरू असून, पोलिसांकडून त्याच्या इतर प्रकरणाची तपासली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.