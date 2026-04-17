Aadhar Card Issue : उरुळी कांचन येथील २०२४ ला जन्माला आलेली बालके अजूनही आधाराविनाच!

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - उरुळी कांचन येथील ग्रामपंचायतच्या भोंगळ कारभारामुळे सुमारे ९९० बालके आधार कार्ड पासून वंचित. उरुळी कांचन ग्रामपंचायत परिसरातील वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये २०२४ साली जन्म घेतलेल्या बालकांच्या जन्माची नोंद ग्रामपंचायतच्या तत्कालीन कर्मचाऱ्याकडून प्रलंबित ठेवण्याने व आता त्या पोर्टलवरून नोंद करून देता येत नसल्याने शासनाच्या नवीन धोरणाला अनुसरून आधार कार्ड नोंदणीसाठी क्यू आर कोड असलेला जन्म दाखलाच ग्राह्य धरण्यात यावा..या निर्णयामुळे या बालकांच्या आधारची नोंदणी होऊ शकत नाही. या बालकांचे पालक ग्रामपंचायत कार्यालयाचे उंबरे झिजवून झिजवून मेटाकुटीला आले आहेत. असे असताना ग्रामपंचायत कार्यालयातून प्रत्येक वेळी त्यांना हो चार दिवसात देतो, आठ दिवसात देतो, होईल दोन-तीन दिवसात सुरू पोर्टल मग नोंद करून देतो अशी उत्तरे देण्यामुळे या बालकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे..केंद्र सरकारने नागरी नोंदणी प्रणाली यंत्रणा संपूर्ण देशातील जन्म व मृत्यूची नोंद करणारे हे पोर्टल वापरासाठी, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा २०२३ नुसार १ ऑक्टोबर २०२३ पासून वापरासाठी खुले केले. यावरच जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी करणे अनिवार्य केले. त्याला अनुसरून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला हे पोर्टल वापरण्यासाठी लॉगिन आयडी व पासवर्ड देण्यात आला आणि त्यावरच जन्म-मृत्यूच्या नोंदी करण्याची शक्ती करण्यात आली. मात्र उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्याने सन २०२४ या वर्षात जन्मलेल्या बालकांच्या जन्माच्या नोंदी नेमक्या कोणत्या कारणाने या पोर्टलवर केल्या नाहीत याचे उत्तर आज मितीला कोणीही स्पष्टपणे देत नाही..याबाबत जिल्हा जन्म मृत्यू नोंदणी निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी आर एस हंकारे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही जिल्हा व राज्य पातळीवरुन केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून नागरी नोंदणी प्रणालीवर २०२४ च्या राहिलेल्या ह्या नोंदी करण्यासाठी पोर्टल चालू करुन द्यावे म्हणून विनंती केली पण अद्याप त्यांनी ती दिली नाही. तरी पण या नोंदी करण्यासाठी प्रांतांकडे अपील करून परवानगी घेवून त्या नोंदी कराव्यात अशी मार्गदर्शक सूचना ग्रामपंचायतीला केली आहे, पण त्यांनी अजून का केल्या नाहीत ते समजत नाही.