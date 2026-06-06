Manchar News : २५ फुटांवरून कोसळणाऱ्या चिमुकल्याचा मुलांनी घेतला झेल; मंचर येथील पोलीस अधिकारी शेटे कुटुंबावरचा मोठा अनर्थ टळला

मंचर - 'देव तारी त्याला कोण मारी' या म्हणीचा प्रत्यय मंचर (ता. आंबेगाव) येथील शेटे कुटुंबाला आला. दुसऱ्या मजल्यावरील गॅलरीतून सुमारे २५ फूट खाली कोसळणाऱ्या अवघ्या १३ महिन्यांच्या चिमुकल्या ‘लक्षित’चा परिसरात क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलांनी प्रसंगावधान राखत झेल घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. मदतीला धावून आलेल्या मुलांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी तत्परतेने धावून जाणारे अशी ओळख असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेखर शेटे सध्या नारायणगाव पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. त्यांचे कुटुंब मंचर येथील मातोश्री इमारतीत राहते. शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी पावणे सातच्या सुमारास त्यांचा १३ महिन्यांचा मुलगा लक्षित घरात खेळत असताना गॅलरीत गेला. तेथील लोखंडी ग्रीलवर चढल्याने त्याचा तोल गेला आणि तो थेट खाली कोसळू लागला..सुदैवाने पहिल्या मजल्यावरील प्लास्टिकच्या पत्र्यावर तो आदळल्याने त्याचा वेग काहीसा कमी झाला. त्याचवेळी इमारतीखाली क्रिकेट खेळणाऱ्या विराज लोहटे, श्रीराज लोहटे, प्रणव मोरडे, निहार वाडकर, आर्यन खुडे या मुलांचे लक्ष या घटनेकडे गेले. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता धावत येत लक्षितला झेलण्याचा प्रयत्न केला. मुलांनी झेल घेतल्यामुळे त्याचा आघात मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. मात्र मुलेही लहान असल्याने लक्षित हलकेच जमिनीवर पडला..या घटनेत लक्षितच्या नाकाला व जिभेला किरकोळ दुखापत झाली. त्याला तातडीने उपचारासाठी नेण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याची प्रकृती पूर्णपणे ठणठणीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शेटे कुटुंबावरील मोठे संकट टळले. घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी परिसरात पसरताच नागरिकांनी मदतीसाठी धावून आलेल्या मुलांचे कौतुक केले. प्रसंगावधान, धाडस आणि मानवतेचे दर्शन घडविणाऱ्या या मुलांमुळे एका चिमुकल्याचा जीव वाचल्याची भावना व्यक्त होत आहे..'माझ्या जीवाचा थरकाप उडाला...''नेहमीप्रमाणे लक्षित घरातच खेळत होता. गॅलरीच्या ग्रीलवर चढून तो खाली पडल्याचा आवाज ऐकून माझ्या जीवाचा थरकाप उडाला. मी पळतच खाली गेले. त्या क्षणी काय झाले असेल याची कल्पनाही करवत नव्हती. मात्र देवदूताप्रमाणे धावून आलेल्या मुलांनी लक्षित ला आधार दिला. त्यांनी केलेली मदत मी आयुष्यभर विसरू शकणार नाही.'- आरती शेखर शेटे, आई, मंचर (ता. आंबेगाव).माझा मुलगा लक्षित मोठ्या संकटातून वाचला आहे. इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांनी लहान मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विशेषतः गॅलरी, खिडक्या आणि जिन्यांच्या परिसरात आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. लहान मुले कुतूहलापोटी अनेकदा गॅलरीच्या कठड्याजवळ किंवा खिडक्यांजवळ जातात. त्यामुळे पालकांनी सतर्क राहण्याबरोबरच घरातील सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.- शेखर शेटे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, नारायणगाव पोलीस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.