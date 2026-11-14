पुणे

Sakal Lit Fest : हितसंबंध जपतच चीनशी नाते ;तज्ज्ञांचे मत; दक्षिण आशियातील प्रभावावर चर्चा

Sakal Lit Fest Pune: दक्षिण आशियातील देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असताना भारताने स्वतःचे हितसंबंध जपत चीनशी संबंध हाताळण्याची रणनीती आखावी, असे मत तज्ज्ञांनी सकाळ लिट फेस्टमधील परिसंवादात व्यक्त केले.
Former Foreign Secretary Vijay Gokhale and Nepali author Amishraj Mulmi participate in a discussion on China's influence in South Asia at Sakal Lit Fest

Former Foreign Secretary Vijay Gokhale and Nepali author Amishraj Mulmi participate in a discussion on China's influence in South Asia at Sakal Lit Fest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे,: दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असून, भविष्यामध्येही तो वाढणार आहे. चीनबरोबरील संबंध पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. या परिस्थितीमध्ये आपले हितसंबंध कायम राखत, चीनबरोबरील संबंध कशा पद्धतीने हाताळायचे, यावर विचार करावा लागेल, अशी भूमिका ‘इज चायना साऊथ एशियाज पार्टनर ऑर इट्स प्रॉब्लेम’ या परिसंवादामध्ये आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी मांडली.

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