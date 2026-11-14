Sakal Lit Fest : हितसंबंध जपतच चीनशी नाते ;तज्ज्ञांचे मत; दक्षिण आशियातील प्रभावावर चर्चा

पुणे,: दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असून, भविष्यामध्येही तो वाढणार आहे. चीनबरोबरील संबंध पूर्णपणे थांबवू शकत नाही. या परिस्थितीमध्ये आपले हितसंबंध कायम राखत, चीनबरोबरील संबंध कशा पद्धतीने हाताळायचे, यावर विचार करावा लागेल, अशी भूमिका ‘इज चायना साऊथ एशियाज पार्टनर ऑर इट्स प्रॉब्लेम’ या परिसंवादामध्ये आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी मांडली..‘सकाळ लिट फेस्ट’मध्ये शुक्रवारी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले आणि नेपाळमधील लेखक अमिशराज मुल्मी यांनी सहभाग घेतला. ‘गोखले इन्स्टिट्यूट’मधील सहायक प्राध्यापक संकल्प गुर्जर यांनी या दोघांशी संवाद साधला. चीनने पाकिस्तान व म्यानमारमधून हिंदी महासागरापर्यंत मार्ग तयार केले आहेत. मात्र, हे दोन्ही देश खूप अस्थिर आहेत. शिवाय, या दोन्ही देशांच्या तुलनेत भारतातून चीनला हिंदी महासागरापर्यंतचा मार्ग अधिक जवळ आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..नेपाळमध्ये बराच काळ कम्युनिस्ट पक्षांची सरकारे होते, त्याचा चीनला फायदा झाल्याचे मुल्मी यांनी नमूद केले. तर, चीनकडून अंतर्गत राजकारणामध्ये हस्तक्षेप करण्यात येत असून, स्थानिक राजकीय पक्ष, नोकरशहा यांच्यावरही प्रभाव निर्माण करत आहे. तसेच, जनतेमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येत आहे, असे गोखले यांनी अधोरेखित केले..चीनचा २०००पर्यंत दक्षिण आशियाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ तिबेटच्या सीमेपुरता मर्यादित होता. मात्र, सुरक्षा केवळ सीमेपुरती मर्यादित नाही, अशी भूमिका घेत चीनने जगाच्या सर्व भागांमध्ये प्रभाव निर्माण केला. आर्थिक विस्ताराबरोबरच सामरिक सुरक्षा हा या धोरणाचा गाभा आहे.- विजय गोखले, माजी परराष्ट्र सचिव.आतापर्यंत भारताच्या दक्षिण आशियाई देशांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये स्थिरता आली होती. मात्र, चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारतही या देशांबरोबरील व्यापार, पायाभूत सुविधा यांविषयी जास्तीत जास्त विचार करताना दिसत आहे.- अमीशराज मुल्मी, नेपाळमधील लेखक.‘हंबनटोटा तळापेक्षा ‘बीआरआय’वर चर्चा हवी’श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदरावर चीनने नाविक तळ उभारला आहे. त्यापेक्षा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’मधून (बीआरआय) होणाऱ्या निकषांमधील बदलाचा मुद्दा चिंतेचा असल्याचे गोखले यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘कोणत्याही देशाचा नाविक तळ किंवा संरक्षण सुविधा असल्या, तरी छोटा देशही त्यांना जेरीस आणू शकतो, हा धडा इराण युद्धातून मिळाला आहे. भारताकडे सात हजार किलोमीटरची किनारपट्टी आहे..त्यामुळे हंबनटोटा येथील तळाविषयी खूप चिंता करण्याचे कारण नाही. त्यापेक्षा ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून चीनने कमकुवत व्यवस्था असणाऱ्या देशांतील नियम बदलले आहेत. भारताने ८० वर्षांमध्ये पाश्चिमात्य निकषांशी जुळवून घेतले आहे. आता चीनच्या प्रभावाने या निकषांमध्ये बदल होण्याचा परिणाम भारतावरही होऊ शकतो.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.