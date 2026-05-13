पुणे

चिंचोलीच्या जाधव मळ्यात फुलवली बागायती शेती

Published on

देहूरोड, ता. १३ : चिंचोली येथील जाधव मळ्यातील १४ एकर बागायती शेती आज अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार बनली आहे. पूर्वी याठिकाणी केवळ दोन ते पाच शेतकरी शेती करत होते. कालांतराने शेतीचे विभाजन झाल्यानंतर आता तब्बल १३ शेतकरी या जमिनीवर शेती करत आहेत. विशेष म्हणजे या १३ शेतकऱ्यांच्या मागे सुमारे ५० ते ६० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.
या भागातील शेतकऱ्यांनी कष्ट आणि योग्य नियोजनाच्या जोरावर शेती समृद्ध केली आहे. येथे बाजरी, कांदा, टोमॅटो, विविध प्रकारचा भाजीपाला तसेच जनावरांसाठी वैरण घेतली जाते. यासोबतच अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसायही सुरू ठेवला असून शेतीला जोडधंद्याची साथ मिळाली आहे. या शेतीसाठी असलेली विहीर जमिनीपासून सुमारे ७० ते ८० फूट खोल असून बाराही महिने पाणी उपलब्ध करून देते. भर उन्हातही मेहनतीच्या जोरावर शेती टिकवून ठेवणाऱ्या चिंचोलीतील जाधव मळ्यातील शेतकऱ्यांचा आदर्श इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

