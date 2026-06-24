पुणे

चिंचडवच्या महावीर चौकांचा श्‍वास कोंडला

चिंचडवच्या महावीर चौकांचा श्‍वास कोंडला
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पिंपरी ता. २४ ः मोटारींची बेशिस्‍त पार्किंग, मेट्रोच्‍या कामाचा अडथळा, रस्‍त्‍याला अडथळा ठरणारे अतिक्रमण अशा अनेक प्रश्‍नांमुळे या चौकात बकालपणा वाढला आहे. परिणामी, या चौकातून वाट काढताना वाहनचालकांना अवघड जाते. तर, पादचारी नागरिकांना जीव मुठीत धरून वाट काढावी लागते. या समस्‍यांकडे ना वाहतूक पोलिस लक्ष देत ना महापालिका प्रशासन.
चिंचवड स्‍थानक येथील महावीर चौकातून पुढे चिंचवड स्‍थानकापर्यंत मेट्रोचे काम सुरू असल्‍याने सेवा रस्‍ता बंद केला आहे. त्‍यामुळे आकुर्डीच्‍या दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांना इथून डाव्‍या मार्गाच्‍या रस्‍त्‍याने चिंचवड पोलिस वसाहत मार्गाने पुन्‍हा चिंचवड स्‍थानकाच्‍या दिशेने यावे लागते. दरम्‍यान, या चौकात बेशिस्‍त वाहनांच्‍या पार्किंगमुळे वाहनांची कोंडी होते. या चौकातच दोन्‍ही बाजूला मोटारी पार्क केलेल्‍या असतात. त्‍यामुळे अवजड वाहने, बस यांना वळण घेताना अडथळा निर्माण होतो. चिंचवड स्‍थानकाच्‍या वाहनांना देखील मोहननगरमार्गे एमआयडीसीकडे जाताना या बेशिस्‍त वाहनांच्‍या पार्किंगमधून वाट काढावी लागते.
या चौकातच मेट्रोचे काम सुरू असल्‍याने महावीर चौकातच पत्रे लावून रस्‍ता बंद केला आहे. त्‍यामुळे त्यासमोरच अनेकदा वाहने पार्क केली जातात. या चौकात वाहनचालकांना शिस्‍त लागावी, यासाठी आयलंड उभारले आहेत. त्‍यानजीक या ठिकाणी वाहने पार्क केलेली असतात.

कामगारवर्गाकडून संताप
चिंचवड, भोसरी या एमआयडीसीकडे जाण्‍यासाठी हा जवळचा मार्ग आहे. त्‍यामुळे शहरातील अनेक कामगार हा रस्‍ता वापरतात. पण, नेमके कंपनीत जाण्‍याच्‍या वेळेला या ठिकाणी अशा बेशिस्‍त पार्किंगमुळे तेथून मार्ग काढावा लागतो.

या चौकात मोटारी पार्क केल्‍या जातात. मोहननगर येथून उलट्या बाजूने देखील वाहने या चौकात येतात. त्‍यातच पावसाच्‍या दिवसांत वाहने अचानक दिसून येत नाहीत. अपघाताला निमंत्रण ठरू शकते.
- सुभाष जावळे, कामगार, चिंचवड

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