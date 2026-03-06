Pune Air Pollution : धुळीने झाला घराचा कोंडवाडा; डहाणूकर कॉलनी, टिंगरेनगरमधील रहिवाशांची व्यथा

पुणे - ‘तीन वर्षे झाले घराच्या आजूबाजूला बांधकामे सुरू आहेत. घराचा दरवाजा आणि खिडक्या उघडल्या की धूळ येते, गॅलरी, झाडांच्या पानांवर धुळीचे थर साचत आहेत. बांधकाम करताना पाणी मारत नाहीत, ब्लोअर गन वापरली जात नाही, पत्रे न लावल्याने प्रचंड धूळ उडत असून आमचे जगणे अवघड झाले आहे. दरवाजा-खिडक्या बंद करून बसावे लागत असल्याने आमच्या घराचा कोंडवाडा झाला आहे, अशा शब्दांत नागरिकांनी कैफियत मांडली आहे. .कोथरूडमधील डहाणूकर कॉलनीत राहणारे अनिल पवार यांनी ‘सकाळ’कडे आपली व्यथा मांडली. ते म्हणाले, ‘डहाणूकर कॉलनी म्हणजे शांतता, कमी वर्दळ, स्वच्छ रस्ते असे वातावरण होते; पण या भागात इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू असल्याने पूर्वीसारखा लौकिक राहिला नाही.माझ्या घराशेजारी दोन-तीन वर्षांपासून बांधकामे सुरू आहेत. जुनी इमारत धोकादायक पद्धतीने पाडलीच; पण त्याचसोबत राडारोडा वाहून नेणारे डंपर, ट्रकची वाहतूक त्यापेक्षा धोकादायक आहे. बांधकाम करताना धूळ उडू नये, यासाठी पाणी मारले जात नाही. त्यामुळे घराच्या खिडक्या, दरवाजे उघडले की प्रचंड धूळ घरात येते, गॅलरीत थांबताही येत नाही. माझ्या घरात वडील, दोन लहान मुली आहेत. त्यांना या धुळीचा प्रचंड त्रास होत आहे.’.टिंगरेनगर येथील रहिवासी सुहास काळे आणि त्यांचे कुटुंबीय काही महिन्यांपासून भयानक त्रासाला सामोरे जात आहेत. काळे यांचा टिंगरेनगर येथे बंगला आहे. त्याच्या शेजारी १२ मजली इमारत उभी राहिली आहे. या बांधकामाची सगळी धूळ बंगल्यात येत होती. स्वयंपाक घर, बेडरूम, हॉलमध्ये धूळ असते. आम्हाला रोज पाणी मारून, झाडून स्वच्छता करावी लागते.धुळीमुळे सर्दी, खोकला बरा झाला नाही. बांधकाम व्यावसायिकाला दोन-चार वेळा बोललो, स्थानिक राजकीय नेत्यांकडेही तक्रार केली; पण सुधारणा झाली नाही. आता १२ मजले पूर्ण झाले आहेत. त्या इमारतीमध्ये फरशी बसविण्यासाठी कटिंगचे काम सुरू आहे, राडारोडा ड्रममधून खाली आणला जातो. त्याचीही धूळ उडत आहे. त्यामुळे आम्ही प्रचंड हैराण झालो आहेत, असे काळे यांनी सांगितले..आरोग्यावर परिणाम :- सर्दी आणि खोकला- श्वसनाचा त्रास- घरात सतत धूळ साचणे- रोज साफसफाईची गरज.नागरिकांची मागणी...- धूळ नियंत्रणाचे नियम काटेकोरपणे लागू करावेत- संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करावी- परिसरातील आरोग्य व स्वच्छतेची काळजी घ्यावी.प्रमुख समस्याबांधकामावेळी पाणी मारले जात नाहीघराच्या खिडक्या-दरवाजे उघडले की धूळ घरात येतेब्लोअर गनचा वापर केला जात नाहीराडारोडा वाहतुकीमुळे धूळ वाढतेगॅलरी, झाडांच्या पानांवर धुळीचे थर.नियम काय?१) बांधकाम करताना साइटवर नियमित पाणी मारणे२) आजूबाजूला हिरवी जाळी आणि पत्रे लावणे३) धूळ कमी करण्यासाठी ब्लोअर गन वापरणे४) राडारोडा सुरक्षितपणे वाहून नेणे.पुणेकरांनो व्यक्त व्हा!इमारतीचे बांधकाम करताना धूळ उडू नये यासाठी नियमावली आहे. मात्र, त्याकडे काणाडोळा केला जातो. अशीच परिस्थिती तुमच्या भागात असेल तर ती माहिती फोटोसह editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.