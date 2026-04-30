ICSE and ISC Result : ‘आयसीएसई’चा ९९.१८ टक्के, तर ‘आयएससी’चा ९९.१३ टक्के निकाल; ‘सीआयएससीई’तर्फे दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर

पुणे - द कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्सतर्फे (सीआयएससीई) घेतलेल्या आयसीएसई (दहावी) परीक्षेत ९९.१८ टक्के आणि आयएससी (बारावी) परीक्षेत ९९.१३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा निकालात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत आयसीएसईच्या निकालात ०.०९ टक्क्यांची, तर आयएससीच्या निकालात ०.११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..यंदा भारतासह परदेशातील आयसीएसईच्या दोन हजार ९५७ शाळांमधील दोन लाख ५८ हजार ७२१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यात एक लाख ३७ हजार ५०३ विद्यार्थी, तर एक लाख २१हजार २१८ विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिली. परीक्षा दिलेल्यापैकी ९९.४६ विद्यार्थिनी आणि ९८.९३ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. परीक्षेत एकूण ६७ विषयांचा समावेश होता. यात २० प्रादेशिक भाषा आणि १४ परदेशी भाषा आणि एका क्लासिकल भाषा विषयाचा समावेश आहे..तर, आयएससी परीक्षा एक हजार ५५३ शाळांमधील एक लाख तीन हजार ३१६ विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यात, ५४ हजार ११८ विद्यार्थी आणि ४९ हजार १९८ विद्यार्थिनी होत्या. आयएससीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ९९.४८ टक्के विद्यार्थिनी आणि ९८.८१ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. ही परीक्षा ४५ विषयांमध्ये घेण्यात आली असून त्यात १३ प्रादेशिक भाषा, दोन परदेशी भाषा आणि दोन क्लासिकल भाषा विषयांचा समावेश आहे..'आयसीएसई' परीक्षेच्या निकालातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :विद्यार्थी संख्या : परीक्षा दिलेले : उत्तीर्ण : अनुत्तीर्ण : उत्तीर्णतेची टक्केवारी :विद्यार्थी : १,३७,५०३ : १,३६,०३२ : १,४७१ : ९८.९३ टक्केविद्यार्थिनी : १,२१,२१८ : १,२०,५५८ : ६६० : ९९.४६ टक्के'आयएससी' परीक्षेच्या निकालातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :विद्यार्थी संख्या : परीक्षा दिलेले : उत्तीर्ण : अनुत्तीर्ण : उत्तीर्णतेची टक्केवारीविद्यार्थी : ५४,११८ : ५३,४७२ : ६४६: ९८.८१ टक्केविद्यार्थिनी : ४९,१९८ : ४८,९४२ : ९९.४८ टक्के.राज्यातील ९९.९३ टक्के विद्यार्थी आयसीएसई परीक्षेत, तर ९९.८८ टक्के विद्यार्थी आयएससी परीक्षेत उत्तीर्णमहाराष्ट्रातील २७९ आयसीएसई शाळांमधून ३० हजार ३९३, तर ८१ आयएससी शाळांमधून चार हजार ६१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. राज्यात एससीएसई परीक्षेत ९९.३० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तर आयएससी परीक्षेत ९९.९५ टक्के विद्यार्थिनी आणि ९९.७९ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत..राज्यातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :तपशील : आयसीएसई : आयएससीशाळा : २७९ : ८१परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : ३०,३९३ : ४,०६१उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी : ३०,३७२ : ४,०५६एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी : ९९.९३ टक्के : ९९.८८ टक्के.शहरातील नामांकित शाळांचा निकाल -- वाकड येथील विस्डम वर्ल्ड स्कूलमधील अर्चिशा पाठक (९९.२ टक्के), सूदिती बासू (९९ टक्के), मुग्धा कुलकर्णी, रिद्धी बाफना, सोहम मोटवाणी (९८.८ टक्के), श्रिया कुलकर्णी (९८.६ टक्के) गुण मिळवून आयसीएसई परीक्षेत शाळेत अव्वल स्थान पटकाविले आहे. शाळेतील ५० विद्यार्थ्यांना ९५ टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक, तर १०१ विद्यार्थ्यांना ९० टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त आणि १४२ विद्यार्थ्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत.- सेंट मेरीज् शाळेतील हिब्बा शेख हिने आयसीएसई परीक्षेत ९९.४ टक्के गुण मिळविले. तर आयएससी परीक्षेत मानव्य शाखेत वेदाश्री दिवेकर (९७.८ टक्के), गायत्री कुंभोजकर (९७.५ टक्के), वाणिज्य शाखेत ईशा गोयल (९७.३ टक्के) आणि विज्ञान शाखेत वंशिका श्रीवास्तव (९६ टक्के) यांनी शाळेत अव्वल स्थान मिळविले आहे.