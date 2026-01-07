पुणे

Pune Citizens Manifesto : भेटवस्तू नको; मूलभूत सुविधा द्या! पुण्यात नागरिकांचा जाहीरनामा जाहीर

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात ‘नागरिकांचा जाहीरनामा’ जाहीर करण्यात आला आहे.
pune municipal election

pune municipal election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘निवडणुकीमध्ये वाटल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तू किंवा केवळ घोषणांनी आमचे प्रश्न सुटणार नाहीत. करदाते नागरिक म्हणून आम्हाला तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शक प्रशासन, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि सुरक्षित रस्ते हवे आहेत.

Loading content, please wait...
pune municipal corporation election
manifesto
Civic Amenities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com