अरे वा ! भोरमधील दुर्गम भागातील नागरिकांना मिळणार मोबाईल व्हॅनद्वारे रेशन

भोर (पुणे) : भोर तालुक्याच्या अतिदुर्गम भागातील रेशनकार्डधारकांना शासकीय स्वस्त धान्य वेळेवर देण्यासाठी काही रेशन दुकानदारांनी मोबाईल धान्य वितरण व्हॅन सुरू केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना धान्य वेळेवर मिळत आहे. तालुक्यातील सर्व कार्डधारकांना शासकीय धान्य वेळेवर द्यावे, अशी सक्त ताकीद तहसीलदार अजित पाटील यांनी दुकानदारांना दिली आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी मोबाईल व्हॅनचा मार्ग अवलंबला आहे. संबंधित दुकानदार दुर्गम भागातील नागरिकांना एक- दोन दिवस अगोदर धान्य मिळणार असल्याचा निरोप देतात. त्यानंतर ठरवलेल्या दिवशी धान्याने भरलेली गाडी गावातील मुख्य ठिकाणी जाते. नियमाप्रमाणे एका दिवसात धान्याचे वितरण केले जाते. त्यामुळे रेशनकार्डधारकांची सोय झाली आहे. भोर- महाड मार्गावरील वरंधा घाटातील हिर्डोशी येथे एकही शासकीय स्वस्त धान्य वितरण दुकान नाही. त्यामुळे शेजारच्या कोंढरी गावातील प्रकाश पारठे हे रेशन दुकानदार लॉकडाउनपासून मोबाईल व्हॅनचा वापर करीत आहेत. रेशन दुकानदारांच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांना धान्य वेळेवर मिळत आहे. सध्या ऑगस्ट महिन्याच्या धान्याचे वितरण पूर्ण झाले असून, सप्टेंबर महिन्याचे धान्य संबंधित दुकानदारांकडे पोहोच झाले आहे. त्याचे वितरण सुरु आहे. अन्नसुरक्षा योजनेतील केशरी कार्डधारकांना प्रतिमाणसी 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ आणि प्रति कार्ड 1 किलो तूरडाळ देण्यात येत आहे. तर, अंत्योदक कार्डधारकांना प्रतिमाणसी 25 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ आणि प्रतिकार्ड 1 किलो डाळ व साखर देण्यात येत आहे.

- अजित पाटील, तहसीलदार, भोर सध्या पीओएस (पॉस) मशिनद्वारे बायोमेट्रीक प्रणालीमार्फत धान्याचे वितरण केले जाते. मात्र, पीओएस मशीनला रेंज नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. रेंज असलेल्या ठिकाणीही अंगठ्याचे ठसे न उठणे, अशा प्रकारची अडचण येत आहे. तरीदेखील शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून आम्ही कार्डधारकांना वेळेवर धान्य देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

- सोमनाथ वचकल, अध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना

Web Title: Citizens in remote areas of Bhor will get rations through mobile vans