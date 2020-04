coronavirus: पालिकेच्या सर्व्हे पथकातील महिलांना वाईट वागणूक

पुणे - कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण आणि त्यांच्या परिसरातील सर्व्हेक्षणासाठी फिरणाऱ्या महापालिकेच्या पथकाला नागरिकांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: महिला कर्मचारी आणि परिचारिकांना त्याचा फटका बसत आहे. हातातून फॉर्म घेऊन फाडणे, अंगाला स्पर्श करणे, वाईट भाषेत बोलणे, असे अनेक प्रकार घडत आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पेठांचा आणि कोंढवा सारख्या परिसरात महिलांना सर्व्हेक्षणासाठी मदत करण्याऐवजी नागरिकांकडून वाईट भाषा वापरणे, सर्व्हेक्षणाचे फॉर्म हिसकावून घेऊन फाडणे, त्यांच्या अंगाला स्पर्श करणे असे प्रकार केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी पथकाला हाकलून दिले जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडे याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मध्यंतरी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. परंतु हे प्रकार कमी होण्याऐवजी ते वाढतच चालले आहेत. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मागे नगरसेवकांनी उभे राहणे अपेक्षित आहे. परंतु ते नागरिकांची बाजू घेऊन तक्रारी करीत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले . एकीकडे प्रशासनाकडून सर्व्हेक्षणासाठी धरला जाणार आग्रह, तर दुसरीकडे नागरिकांकडून मिळणारी वाईट वागणूक अशा कात्रीत महिला कर्मचारी आणि परिचारिका अडकल्या आहेत. आम्ही आमचा जीव धोक्‍यात घालून बांधीत रुग्ण आढळलेल्या परिसरात सर्व्हेक्षणाचे काम करीत आहेत. आम्हाच सहकार्य करण्याऐवजी अनेक नागरिकांकडून वाईट वागणूक मिळत आहे. सर्व्हेक्षणाचे फॉर्म फाडले जातात. वाईट भाषा वापरली जाते. हे कितपत योग्य आहे. प्रशासनाकडून सर्व्हेक्षणाचा आग्रह धरला जातो, नागरिक मात्र सहकार्य करायला तयार नाही, अशा कात्रीत आम्ही सापडलो आहे.

-सरिता भोसले, परिचारिका (नाव बदलले आहे) सर्व्हेक्षण करणाऱ्या पथकाकडून अनेक तक्रारी आल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही कानावर त्या घालण्यात आल्या आहेत. परंतु कोणीही त्या सध्या ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. नगरसेवकांनी देखील मदत करण्याऐवजी नागरिकांची बाजू घेऊन कामात अडथळे आणत आहेत. किमान नागरिकांनी तरी येणाऱ्या सर्व्हेक्षण टिमला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे.

-अधिकारी महापालिका

