या नागरिकांना लागलीये घराची आस, पण प्रशासन देईना साथ... 

पिरंगुट (पुणे) : मुळशी तालुक्‍यातील 35 हजार परप्रांतीयांना घराची आस लागली आहे. नाव नोंदणी करणे, वैद्यकीय दाखला मिळविणे, सरकारचा परवाना मिळविणे, आदी तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी त्यांची अहोरात्र धडपड चालू आहे. मुळशी तालुक्‍याच्या पूर्व भागात औद्योगिक परिसर, इमारती बांधकाम व अन्य छोटे मोठे व्यवसाय यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे परप्रांतीयांचे प्रमाणही बहुतांशी याच भागात आहे. तालुक्‍याच्या पूर्व पट्ट्यातील हिंजवडी, पिरंगुट, कासार आंबोली, भरे, उरवडे, घोटावडे आदी गावांच्या परिसरात या परप्रांतीयांची संख्या जास्त आहे. याशिवाय बावधन, सूस, भूगाव, भुकूम, लवळे, माण, नांदे, म्हाळुंगे तसेच अन्य गावांत इमारती बांधकामे व विविध संस्थांमध्ये मजूर व कामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पौड येथील तहसील कार्यालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परप्रांतियांनी गर्दी केलेली आहे. पिरंगुट परिसरात तब्बल साडेचौदा हजार परप्रांतीयांची नोंद झाली असून, त्यात कासारआंबोली, भरे, उरवडे आदी परिसराचा समावेश आहे. त्यातही पिरंगुटमध्ये 8652, कासार आंबोलीत 4274, उरवडेत 1115; तर भरे गावात 371 परप्रांतीय आहेत. जोपर्यंत परजिल्ह्यातील परवानगी येत नाही, तोपर्यंत केवळ अर्ज दाखल करून घेतले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी गर्दी करू नये. ज्यांना एकत्र जायचे आहे, त्यांनीच तलाठी व तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे. स्वतःच्या वाहनाने जाणाऱ्यांनी सरकारच्या लिंकवर जाऊन परवानगी घ्यायची आहे. त्यामुळे त्यांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क करू नये. पोलिस आयुक्तांच्या कक्षेत येणाऱ्यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात; तर उर्वरित परप्रांतियांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.



