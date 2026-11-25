पुणे - शहरात कोणत्याही चौकात, रस्त्यावर लाकडी पहाड उभारून अनधिकृत फ्लेक्सबाजी केली जाते. आता अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या ‘माननियांना’ महापालिकेने चांगलाच दणका दिला आहे. ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ या संकेतस्थळावरून सर्वाधिक तक्रारी दाखल झालेल्या नगरसेवकांना महापालिकेने उपरोधिकपणे यांतर्गत ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार’ जाहीर केले आहेत. यात स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना प्रथम, नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांना द्वितीय तर सुनील पांडे यांना तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. महापालिकेच्या या पुरस्कारांचे नागरिकांनी स्वागत केले आहे. .शहरात राजकीय कार्यकर्ते, पुढारी यांचे वाढदिवस, नियुक्त्या, सत्कार, स्वागत यासह अन्य राजकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने शहरातील चौक, रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स लावले जातात. झाडे, विद्युत खांब आणि भिंतीही जाहिरातींनी व्यापल्या जातात. या प्रकारामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असतानाच नागरिकांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सची छायाचित्रे अपलोड करून तक्रार नोंदविण्यासाठी ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ पोर्टल सुरू केले..दोन दिवसांत महापालिकेच्या bhauflexkadha.pmc.gov.in संकेतस्थळावर ७६४ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यामध्ये राजकीय गटामध्ये या तिघांचे सर्वाधिक फ्लेक्स लागले आहेत. भिमाले यांचा आज (ता. २५) वाढदिवस असल्याने त्यांचे अनेक ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स लागले होते. त्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्याने त्यांना प्रशासनाने उपरोधिकपणे ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार जाहीर केला आहे’. त्याचसोबत पृथ्वीराज सुतार, पांडे यांचेही नावे जाहीर झाले आहे..व्यावसायिक गटात शाळेचा समावेशराजकीय पदाधिकाऱ्यांबरोबरच जाहिरात करणाऱ्या व्यावसायिक संस्थाही नागरिकांच्या निशाण्यावर आहेत. ब्रँड्स गटात ‘ब्रह्मप्रिया वर्ल्ड स्कूल’ला विद्रूपीकरणाचा पहिला क्रमांक मिळाला आहे. त्यानंतर ‘आर. जी. बिर्याणी स्टोरी’ आणि ‘शांती शिखर’ संस्थेचा तिसरा क्रमांक आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.