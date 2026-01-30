पुणे

Ajit Pawar : दादा...तुमच्यासाठी! सर्व दुकाने बंद ठेवून अजित पवारांना श्रद्धांजली

एरवी गजबजलेले रस्ते...गजबजाटाने भरलेले चौक...मोठ्या गर्दीने भरलेल्या बाजारपेठा गुरुवारी मात्र शांततेच्या कुशीत हरवून गेल्याचे चित्र पाहायला मिळालं.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - एरवी गजबजलेले रस्ते...गजबजाटाने भरलेले चौक...मोठ्या गर्दीने भरलेल्या बाजारपेठा गुरुवारी मात्र शांततेच्या कुशीत हरवून गेल्याचे चित्र पाहायला मिळालं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या वृत्ताने बुधवारपासूनच शहरात शोककळा पसरली होती.

Ajit Pawar
Baramati
pune
accident
death
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Plane Crash

