Ajit Pawar : दादा...तुमच्यासाठी! सर्व दुकाने बंद ठेवून अजित पवारांना श्रद्धांजली

पुणे - एरवी गजबजलेले रस्ते...गजबजाटाने भरलेले चौक...मोठ्या गर्दीने भरलेल्या बाजारपेठा गुरुवारी मात्र शांततेच्या कुशीत हरवून गेल्याचे चित्र पाहायला मिळालं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या वृत्ताने बुधवारपासूनच शहरात शोककळा पसरली होती..बारामतीत त्यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वत्र बंदची स्थिती पाहायला मिळाली. शहरातील हॉटेल्स, लहान-मोठी दुकाने आणि व्यापारी आस्थापने स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्यात आली होती.नेहमी गजबजलेला लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, कर्वे रस्ता अशा शहरातील मुख्य मार्गांसह अप्पा बळवंत चौक, रविवार पेठ, डेक्कन परिसर गुरुवारी मात्र शांत होता. शहरातील औषधांची दुकाने, दवाखाने, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स अशा अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या..शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरळीत होती, परंतु आज प्रवाशांच्या गर्दीत लक्षणीय घट झाल्याचे पहायला मिळाले. एकूणच शहराने एक प्रभावी नेत्याच्या जाण्याचे दुःख शांततेत व्यक्त केले. नेहमी गर्दी, उत्साहाने धावणारे पुणे शहर काही काळासाठी थांबले होते. रस्त्यांवरील शांतता, बंद दुकाने आणि उदास वातावरण या साऱ्यातून नागरिकांच्या मनातील शोकभावना स्पष्टपणे दिसून येत होती..शाळा, महाविद्यालये बंदउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्य सरकारने दुखवटा जाहीर केला आहे. परिणामी काही शाळा, महाविद्यालयांसह शिक्षण संस्था पूर्णतः बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही विविध अभ्यासक्रमांच्या गुरुवारी होणाऱ्या नियोजित हिवाळी सत्र परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.या परीक्षांचे पुनर्नियोजित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही विद्यापीठाने जाहीर केले आहे. दरम्यान, शहरातील काही शिक्षण संस्था, शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने नेहमीचा विद्यार्थ्यांचा कलकलाट नसल्याने शैक्षणिक आवार ओस पडले होते..अत्यावश्यक सेवा सुरळीतशहरातील व्यापारी, व्यावसायिकांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवली. पुणे व्यापारी महासंघातर्फे शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवली. तर मार्केट यार्डमधील व्यापारी संघटनांनीही बाजारपेठ बंद ठेवली होती. व्यापारी बाजारपेठ बंद असली तरीही नागरिकांच्या सोयीसाठी अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरळीत असल्याचे दिसून आले. औषधांची दुकाने, क्लिनिक, किराणा माल, खाद्यपदार्थ विक्रीची सेवा सुरू ठेवण्यात आली होती....अन् रस्तेही शांतएरवी हजारो नागरिकांच्या वर्दळीने ओसंडून वाहणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतुकीची वर्दळ कमी होती. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर एक वेगळीच शांतता, उदास वातावरण पसरल्याचे दिसून आले. अजित पवार यांचे कार्यकर्ते, समर्थक आणि त्यांच्यावर अतोनात प्रेम करणारे नागरिक मोठ्या संख्येने बारामतीकडे रवाना झाले होते. त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी आणि त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी अनेकांनी पुण्याहून बारामतीच्या दिशेने प्रवास केला. त्यामुळे शहरात वेगळेच उदास वातावरण आणि शुकशुकाट असल्याचे दिसून आले..मार्केट यार्डात शुकशुकाटमार्केट यार्ड : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे पुणे मार्केट यार्ड परिसरात व्यापारी, शेतकरी आणि बाजाराशी संबंधित घटकांनी तीव्र दुःख व्यक्त करत बुधवारी व गुरुवारी मार्केट यार्डमधील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. दि पूना मर्चंट्स चेंबर, हमाल पंचायत आणि ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन, अडते असोसिएशन आदी संघटनांनी संपूर्ण बाजार बंद पाळला.तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेच्या मुख्य बाजार आवारातील फळे-भाजीपाला विभाग, पान बाजार, केळी बाजार, गुरांचा बाजार, फुलांचा बाजार, भुईकाटा केंद्र, पेट्रोल पंप विभाग तसेच मोशी, उत्तमनगर, मांजरी आणि खडकी येथील उपबाजारही बंद होते. बुधवारी बाजार समितीचे मुख्य कार्यालयदेखील बंद ठेवण्यात आले होते..सर्व व्यवहार आज पूर्ववतपुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजार आवारातील सर्व व्यवहार शुक्रवारी (ता. ३०) पूर्ववत होणार आहेत. फळे-भाजीपाला विभाग, पान बाजार, केळी बाजार, गुरांचा बाजार, फुलांचा बाजार, भुईकाटा केंद्र तसेच पेट्रोल पंप विभागातील व्यवहार नियमित वेळेत सुरू होणार आहेत. यासोबतच मोशी, उत्तमनगर, मांजरी आणि खडकी येथील उपबाजारांमधील व्यवहारही नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत..